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Kurban eti 1 gün bekletilmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kurban bayramında kesilen etlerin sıcağı sıcağına tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Et, en az 1 gün dondurucuda bekletilmeli.

Kurban eti 1 gün bekletilmeli

Kurban bayramında kesilen etlerin sıcağı sıcağına tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Et, en az 1 gün dondurucuda bekletilmeli. Dondurucudan çıkarıldıktan sonra doğrudan tezgahta değil, buzdolabının alt rafına alınıp burada çözdürülmeli” dedi.
Özellikle ziyaretler sebebiyle öğün saatlerinde oynamalar olabileceğine dikkat çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, “Beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşın tedbir alınmazsa, bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır. Kurban bayramının en önemli özellikleri arasında kavurma, tatlı ve çikolata ikram edilmesi vardır. Et, vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en önemli kaynağıdır. İçerdiği iyi kalitedeki proteinlerin yanı sıra yağ, minerallerden demir, magnezyum, çinko ve vitaminlerden B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içerir. Fakat kırmızı et, C ve E vitaminini içermez. Bu sebeple etin sebzelerle pişirilmesi veya yanında sebzelerin de tüketilmesi, sağlıklı beslenme için gereklidir ve önemlidir” diye konuştu.

Diyetisyen Ciğerli, ızgara veya haşlamanın sağlıklı pişirme yöntemleri olduğunu vurgulayarak unları söyledi:
"Bu iki teknikle yapılan et yemeklerinin yanında bol yeşillikli ve limon soslu, az yağlı salatalar veya etli sebze yemekleriyle birlikte tercih edilmesi gerekir. Kavurma ve kızartma yöntemiyle pişirilen et yemeklerini mümkün olduğunca az tüketmek sağlık açısından daha doğrudur. Çünkü bu iki yöntemle hazırlanan yemekler hem sindirim açısından zorluklara yol açar hem de vücudumuzda vitamin ve mineral kaybına yol açarlar. Kesilen etler de, derin dondurucuda 1 gün bekletilmelidir. Etler, küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak buzdolabının buzluk bölümünde eksi 2 derecede 5 gün veya derin dondurucuda eksi 18 derecede 3 ay saklanabilir. Et potansiyel riskli besin olduğu için çözdürüldükten sonra hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürülecek etin kolaylıkla bozularak zararlı hale gelmesini önlemek için oda ısısında açıkta değil, derin dondurucudan çıkartıldıktan sonra buzdolabında alt raflarda çözdürülmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Kurban eti 1 gün bekletilmeli

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