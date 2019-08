Kurban eti 1 gün bekletilmeli

Kurban bayramında kesilen etlerin sıcağı sıcağına tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Et, en az 1 gün dondurucuda bekletilmeli. Dondurucudan çıkarıldıktan sonra doğrudan tezgahta değil, buzdolabının alt rafına alınıp burada çözdürülmeli” dedi.

Özellikle ziyaretler sebebiyle öğün saatlerinde oynamalar olabileceğine dikkat çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, “Beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşın tedbir alınmazsa, bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır. Kurban bayramının en önemli özellikleri arasında kavurma, tatlı ve çikolata ikram edilmesi vardır. Et, vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en önemli kaynağıdır. İçerdiği iyi kalitedeki proteinlerin yanı sıra yağ, minerallerden demir, magnezyum, çinko ve vitaminlerden B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içerir. Fakat kırmızı et, C ve E vitaminini içermez. Bu sebeple etin sebzelerle pişirilmesi veya yanında sebzelerin de tüketilmesi, sağlıklı beslenme için gereklidir ve önemlidir” diye konuştu.