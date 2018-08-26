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Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 7 arkadaş birlikte kestikleri büyükbaş hayvanın etinden yedi. İki kişinin ellerinde yara çıktı. Hastaneye başvuran 2 kişi, kan tahlili yapıldıktan sonra şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Akçaabat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde 7 arkadaş, Kurban Bayramı'nın ikinci günü aynı mahalleden aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanı kesti. Daha sonra evlerine götürdükleri etten yiyen kurban ortaklarından H.A. ve S.M.'nin bir süre sonra ellerinde yara çıktı. Bunun üzerine hastaneye başvuran iki arkadaşa kan tahlili yapıldı. KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı. Aile üyelerine de kan tahlili yapılırken şarbon şüphesiyle ilaç tedavisine başlandı. Aynı kurbana ortak olan diğer kişilere de haber verilerek incelenmek üzere kan örnekleri alındı.

"ETLERİ NE YAPACAĞIZ?"

Habertürk'te yer alan habere göre, kurban ortaklarından Mustafa Dereköylü, "Mahallemizden aldığımız ineği kurban kestik. Daha sonra kavurma yaptık yedik. Bizde yara çıkmadı ama kan tahlillerimiz alındı. 10 gün içinde gelecekmiş bilgisi, bekliyoruz. Diğer arkadaşlar tedavi altına alındılar. İnşallah iyileşirler. Bu hayvanların böyle olduğunu nasıl bilmezler? Elimizdeki etleri ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer gelip alsa diye bekliyoruz" diye konuştu.

"İLK TAHLİLLER NEGATİF"

Trabzon Tarım İl Müdürü Coşkun Gülbay ise söz konusu etlerden alınan numuneler sonucu yaptıkları ilk tahlillerin negatif çıktığını, şarbon izine rastlanmadığı belirtti. Gülbay "Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nün yaralar üzerindeki araştırmaları da devam ediyor. Kimse panik yapmasın, her şey kontrol altında" dedi.

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kavurma kurban bayramı kurbanlık kurban eti Trabzon akçabat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ZIKKIM YİYİN ET YERİNE....
ÇOK ÇOK İYİ OLMUŞŞ...
Tarım hayvancılık bakanlığı çalışıyor kendi vadandaşını zehirleyen bakanlık lanet olsun sana.
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