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Kurbandan koronavirüs bulaşır mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı! Kurban etinde koronavirüs olur mu?

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bilim kurulu üyesi Çelik, kurbandan koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını açıkladı! Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların aklına kurbanlık etten koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor.

Kurbandan koronavirüs bulaşır mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı! Kurban etinde koronavirüs olur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların aklına kurbanlık etten koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bilim kurulu üyesi Çelik'e kurban etinde koronavirüs olur mu sorusu soruldu. Peki kurban etinden koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını açıkladı!

Kurbandan koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs ile birlikte başlayan uzun bir pandemi dönemi devam ederken Kurban Bayramı'nında memeleketine gidecek olanlar, sevdiklerini ve yakınlarını salgından korunmak için her şeyi yapıyor. Kurban keserek ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, koronavirüsün yayılma nedeninin bir canlı olmasından kaynaklı "kurban etinden koronavirüs bulaşır mı" sorusuna cevap arıyor. Peki kurbanlık ette koronavirüs olur mu? Bilin kurulu üyesi Çelik açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kurban Bayramı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurban Bayramı'nda özellikle hayvan satış yerlerinde kalabalıkların oluşmaması lazım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bazı gördüğümüz fotoğraflar var. Basında yer alan haberlerde maske takmayan hayvan satıcıları ya da insanların kalabalık oluşturduğu görüntüler hiç doğru değil. Standart önerilere uyulması lazım. Maskeyi mutlaka takacaklar. Birbirleri ile temas etmeyecekler, tokalaşmayacaklar. Mesafe kuralına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaklar. Eğer uyamıyorlarsa oradan çıktıktan sonra maskeyi mutlaka değiştirmeleri lazım. Kalabalık ortamlar virüs bulaşı için oldukça önemli yerler" diye konuştu.

'HAYVANDAN BULAŞ SÖZ KONUSU OLMAZ'

Kurbanlık hayvandan virüsün bulaşıp bulaşmayacağına değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var; birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir. Vatandaşlardan birbirine bulaşma söz konusu olabilir; ama, hayvandan bulaş söz konusu değil. Bu tür kesim işlerini profesyonel kişilere bırakmalarını öneriyorum. Kasapların bu işleri yapmaları, veteriner eşliğinde kurban kesilmesi gerekiyor. Kurbanın mümkünse belediye mezbahanelerinde kesilmesi gerekiyor. Çünkü oralarda çok iyi koşullar sağlanıyor. Kurban paylaşımı yaparken de kalabalık oluşturmamaları ve mesafelerini korumaları gerekiyor. Çünkü orası riskli bölgeler. Özellikle açık alanda bu işi yapabiliyorlarsa orada yapmaları lazım. Onun dışında kapalı alanda bu tür işlemeleri vatandaşların yapamamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMDA TEMASTAN KAÇINMAK LAZIM'

Prof. Dr. Çelik, Kurban Bayramı'nda temastan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "Kişisel kanaatim insanlar bayramda birbirleri ile bayramlaşmamalı. Bayramda kesinlikle temastan kaçınmak lazım. Tokalaşmamak, öpüşmemek gerekiyor. Gittikleri zaman maskelerini mutlaka çıkarmamaları gerekiyor. Mesafeli oturmaları lazım. Bayramlar bizim için çok önemli günlerden biri. İnsanların bir araya geldiği, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığı günler. Kurban etini hediye ettikleri dönem. Özellikle yemek yerken, bir şeyler içerken, çay ve kahve gibi olaylarda maskeleri çıkarıp, birbirlerine çok yakın duruyorlar. Bu çok olumsuz bir tabloya yol açıyor. Bulaş riskini son derece fazla artırıyor. Bu tür görüntülerin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz

(DHA)

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