Kurbandan koronavirüs bulaşır mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı! Kurban etinde koronavirüs olur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların aklına kurbanlık etten koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bilim kurulu üyesi Çelik'e kurban etinde koronavirüs olur mu sorusu soruldu. Peki kurban etinden koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabını açıkladı!

Kurbandan koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs ile birlikte başlayan uzun bir pandemi dönemi devam ederken Kurban Bayramı'nında memeleketine gidecek olanlar, sevdiklerini ve yakınlarını salgından korunmak için her şeyi yapıyor. Kurban keserek ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, koronavirüsün yayılma nedeninin bir canlı olmasından kaynaklı "kurban etinden koronavirüs bulaşır mı" sorusuna cevap arıyor. Peki kurbanlık ette koronavirüs olur mu? Bilin kurulu üyesi Çelik açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kurban Bayramı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurban Bayramı'nda özellikle hayvan satış yerlerinde kalabalıkların oluşmaması lazım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bazı gördüğümüz fotoğraflar var. Basında yer alan haberlerde maske takmayan hayvan satıcıları ya da insanların kalabalık oluşturduğu görüntüler hiç doğru değil. Standart önerilere uyulması lazım. Maskeyi mutlaka takacaklar. Birbirleri ile temas etmeyecekler, tokalaşmayacaklar. Mesafe kuralına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaklar. Eğer uyamıyorlarsa oradan çıktıktan sonra maskeyi mutlaka değiştirmeleri lazım. Kalabalık ortamlar virüs bulaşı için oldukça önemli yerler" diye konuştu.