Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Döviz kurlarındaki değişim en çok Edirne’ye kara sınır olan Bulgaristan’a yaradı. Edirne’ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristan vatandaşları, kilolarca baklava alıp ülkelerinde satıyor. Durum böyle olunca Bulgar vatandaşlar, baklavacı dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

'SATIŞTAN MEMNUNUZ, PARA KAZANIYORUZ'

Baklavacı Mehmet Kalkan, “Hafta sonları hergün buradalar. Onların parası değer kazandı. Hafta sonları Edirne’de ne var ne yok alıyorlar. Paraları bir anda değer kazandı. Cevizli baklavayı daha çok talep ediyorlar. Her gelen 4-5 paket alıyor. Tepsilerle baklava alanlar var. Satmak için aldıklarını biliyorum. Ama yemek için alanda oluyor. Tatlılarımız 30 ila 90 lira arasında değişiyor. Bulgarlar en 60 liralık olan baklavaları tercih ediyor. Biz satıştan memnunuz. Para kazanıyoruz” dedi.

