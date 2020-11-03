Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı neden olur?

Kurdeşen genel olarak farklı koşullardan cildinizde kızarıklıklara ve bol kaşıntılara sebebiyet verebilir. Endişe etmeden önleminizi alırsanız sorun olmayacaktır. Kurdeşen nasıl geçer ve kurdeşene ne iyi gelir? Konu hakkında merak edilen tüm soruların cevabını sizler için derledik. Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı nedir diye merak ediyorsanız, halk arasında kurdeşen olarak geçen ancak tıbbi adı ürtiker olan kaşıntı aslında bir cilt hastalığıdır. Bu hastalıktan muzdarip olan kişiler genellikle de cilt hassasiyeti sahibi olan, kuru ciltler olabilir. Birden başlayan ve sonra bölgesel bir şekilde yayılan bu kaşıntının pek çok farklı sebebi olabilir. Büyük bir kısmı da kendiliğinden, birkaç gün içerisinde geçer; ancak kaşıntılar bazen tedavi edilmesi gereken kaşıntılar olabilir. Ürtiker derinin üst tabaklarında duran, döküntülere denir. Damarların genişlemesi ve özelliklede bir miktar sıvının damardan sızması sonucunda oluşur. Soluk kırmızı renkte olan bu döküntüler çok büyük çaplı olabilir. Genellikle birkaç milimetre ile birkaç cm arasında değişkenlik gösterebilir. Eğer bu döküntüler 6 haftadan uzun bir süre boyunca cildinizde devamlılık gösteriyorsa muhakkak ki bu artık geçici olan bir kaşıntı değildir. Bu artık kronik ürtiker olarak ayırt edilebilir. Kronik ürtikeri tetikleyen bir çizik veya sıcak soğuk etki de fiziksel ürtiker olarak adlandırılır.

Kurdeşen En Çok Kimlerde Görülür? Ürtiker yani kurdeşen kaşıntısı yaşam boyunca neredeyse herkes tarafından gözlemlenmiş bir cilt rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık sonucunda da şiddetli bir şekilde 2-3 günlük kaşıntılar söz konusu olabilir. Bu süre zarfında ise kaşıntıların geçmesi için genellikle antiseptik kremler ve kaşıntı önleyici merhemler kullanılır. Çocuklarda görülme sıklığı daha fazla olabilir. Hassas ve narin ciltleri sıcak, soğuk ve güneş gibi faktörlerden daha çok etkilenir. Yaşam boyu kronik olan ürtikerin görülme sıklığı ise yüzde 0,5 kadardır. Kurdeşen dökmek her ne kadar yaygın olsa da farklı etkilere maruz kalındığında doktor kontrolü esastır. Kurdeşen Belirtileri Nelerdir? Öncelikle ciltte belirgin bir şekilde kızarıklar ve bunların yanında da şişkinlikler meydana gelir. Bu şişkinliklerin kaşıdıkça pul pul dökülmeleri de gözlenebilmektedir. Bu da kurdeşenin en büyük belirtilerdendir. Şişen cilt alanlarından özellikle de yoğun bir şekilde yanma ve kaşıntı gözlenirse bu etkiler 24 saat devam edebilir. Eğer etkiler 24 saat içerisinde geçmezse sonraki zamanlarda da tekrar edebilir. Kurdeşen belirtileri ciddi bir boyuta ulaştığında ise uzun süreli kaşıntılar gözlemlenebilir. Bu durumda bir cildiye doktoruna görünmek önemlidir. Etkilerin ve belirtilerin tam olarak ne olduğunun doktorunuz tarafından tanısı konur ise kurdeşen nasıl geçer, bunu öğrenmek sizin için daha kolay olabilir.

Kurdeşen Sebepleri Nelerdir? Çok farklı ve değişken koşullara maruz kalan cilt hücreleri dolayısıyla farklı reaksiyonlar verebilirler. Bu sebeple de her insanda kurdeşene sebep olan şey çok farklı olabilir. Genel olarak doktorların gözlemlediği sebepler aşağıda yer alanlardır. · Aşırı miktarda vücuda alkol alımı

· Ağrı kesici ilaçların sık kullanımı

· Cilt üzerine herhangi bir sebepten ötürü sürekli bir şekilde baskı yapılması

· Çeşitli gıda türleri sonucu oluşabilecek alerjen reaksiyonlar

· Böcek veya parazitler, mikroorganizmalar

· Bilinçsiz ve yoğun bir şekilde yapılan egzersizler

· Zararlı ya da normal güneş ışığı

· Stres

· Yüksek ısı, aşırı sıcaklık

· Aşırı soğuk ortam

· Tiroit hastalığı

· Kanser

· Hayvan beslemek

· Bazı bitkiler

· Bahar zamanındaki polenler Kurdeşeni Tetikleyen Gıdalar · Fındık, fıstık gibi kuruyemişler

· Midye, yengeç kabuklu deniz ürünleri

· Muz, kivi, çilek gibi başlıca meyveler

· Yumurta

· Bira

· Aromalı çaylar

· Et ve özellikle dana eti

· Aloe vera