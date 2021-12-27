Küresel çip krizi hakkında dikkat çeken sözler

Son zamanlarından en çok konuşulan konularından biri olan çip krizi nedeniyle arabalar dahil olmak üzere birçok elektronik aksamı bulunan ürün daha pahalı hale geldi. Bilgisayar üreticileri ise uzaktan çalışma ve okula yönelik için devam eden tüketici talebine ayak uydurmak için acele ediyor. Fakat buna rağmen sayısız ürün ertelendi, çıkış tarihleri 2021 boyunca ve gelecek yıllara domino taşları gibi itildi.

Hemen hemen herkesi etkileyen bir sorun olsa da, çip sıkıntısı özellikle oyuncular için acı verici oldu. PS 5’in piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra bile, bir tanesini sipariş vermek de hala zorlanılıyor.

BEKLEDİKLERİNİN TAM TERSİ ÇIKTI

Forrester Analytics’ten Glenn O’Donnell, bu durumu çoğunlukla basit bir arz ve talep sorunu olarak değerlendiriyor. Aktarılanlara göre otomobil üreticileri, tüketicilerin yeni araç satın almakla ilgilenmeyeceği varsayımıyla, pandeminin başlangıcında donanım siparişlerini düşürdü. Bunun ise tersi çıktı. Var olan talep, ikinci el araba fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Yonga üreticileri ayrıca PC’lere, oyun konsollarına ve çok çeşitli gadget’lara yönelik artan talebe ayak uydurmak zorunda kalırken, aynı zamanda Kovid karantinaları ve diğer önlemler nedeniyle üretimdeki yavaşlamalarla da uğraştı.

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