HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarında rekor... Rapor yayınlandı: 1850'den beri en yüksek seviyede!

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarında rekor... Rapor yayınlandı: 1850'den beri en yüksek seviyede!

16.06.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları nisan ve mayısta, 1850'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Mayısta deniz yüzeyi sıcaklığındaki artış, referans periyot olan 1961-1990 dönemine göre 1,25 dereceye ulaştı. İşte haberin detayları...

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarında rekor... Rapor yayınlandı: 1850'den beri en yüksek seviyede!

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, nisan ve mayısta aylık bazda 1850'den beri en yüksek seviyesine ulaşırken, El-Nino'nun etkisiyle bu yıl sıcaklık değerlerinde yeni rekorlar görülebileceği bildirildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) analizine göre, mayısta deniz yüzeyi sıcaklığındaki artış, referans periyot olan 1961-1990 dönemine göre 1,25 dereceye ulaştı.

Nisan ve mayıs itibarıyla kaydedilen sıcaklık değerleriyle deniz yüzeyi sıcaklığında 1850'den beri aylık bazda en yüksek sıcaklık seviyeleri görüldü.

u1

Bölgesel bazda ise Mayıs 2023'te Kuzey Atlantik'teki sıcaklık artışı, El-Nino'nun da etkisiyle rekor kırdı.

İnsan faaliyetlerinin küresel sera gazı emisyonlarında yol açtığı artış sonucu meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle gezegende yeryüzü sıcaklığı ve deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla artıyor.

Met Office Hadley Merkezi Başkanı Albert Klein Tank, Kuzey Atlantik'teki sıcaklık artışına ilişkin, "Sahra'dan gelen havadaki toz, güneş enerjisinin bir kısmını engelleyerek bölgenin soğumasına yardımcı olur normalde ancak ortalamanın altındaki rüzgar seviyesi bölgedeki toz miktarını azalttı ve potansiyel olarak daha yüksek sıcaklıklara yol açtı." ifadelerini kullandı.

u2

Tank, bu tür değişimlerin iklim ve hava olaylarıyla birleşerek sıcaklığın artışını tetiklediğini kaydetti.

"SIRA DIŞI BİR DURUM"

Met Office Tropikal Siklon Uzmanı Julian Heming ise gelecek hafta ortasına kadar Karayipler'in doğusunda bir Atlantik tropikal fırtına beklendiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Tropikal fırtınanın yaşanması halinde bunun, sezonun bu kadar erken dönemi ve bu bölge için oldukça sıra dışı bir durum olacağını söyleyebiliriz. Haziran fırtınaları normalde Karayipler'de ve Meksika Körfezi'nde daha batı bölgelerde oluşur. Gelecek hafta bu fırtınaların yaşanması halinde bundaki en temel faktörlerden biri (Kuzey) Atlantik'teki yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları olacaktır."

u3

Met Office'in bugün yayımladığı Arktik ve Antarktika deniz buzu raporuna göre, Arktik deniz buzu genişliği, yılın bu zamanındaki ortalamanın oldukça altında bulunurken, Antartika'da deniz buzu genişliği bugüne kadarki en düşük seviyesinde. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hortum felaketi! Dehşete düşüren anlar kameradaHortum felaketi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' hamlesi! Hepsini görevden aldıKılıçdaroğlu'ndan 'danışman' hamlesi! Hepsini görevden aldı
Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı varDiyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Anahtar Kelimeler:
deniz suyu deniz suyu sıcaklığı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

TCMB duyurdu! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

TCMB duyurdu! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.