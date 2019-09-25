Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu Mardin'de ele alındı

MARDİN (AA) - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel ısınmaya ilişkin, rekor yüksek sıcaklıklarda artış olduğunu, rekor düşük sıcaklıklarda ise giderek bir azalma söz konusu olduğunu, sıcaklık rejiminin önemli oranda değiştiğini belirtti.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" kapsamında Mardin’de düzenlenen üç günlük eğitim programı başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları görüşüldü.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Murat Türkeş, programda yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında ziyaret edilen 20 ilde üçer gün boyunca eğitimlerin verildiğini söyledi.

Son yıllarda ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda artışlar yaşanmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden olduğunu belirten Türkeş, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava akımlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak sel, fırtına ve hortum gibi aşırı hava olaylarının yaşandığını kaydetti.