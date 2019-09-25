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Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu Mardin'de ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş: - "Rekor yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırılıyor, artış var. Rekor düşük sıcaklıklarda ise giderek bir azalma söz konusu" - "Yağışlar kışın ve sonbaharda azalırken yılın sıcak döneminde ise şiddetli sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar, hatta hortum sıklığında artış görüyoruz. Toprak neminde ciddi bir azalma var. Kuraklık rejiminde ciddi bir değişiklik söz konusu"

MARDİN (AA) - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel ısınmaya ilişkin, rekor yüksek sıcaklıklarda artış olduğunu, rekor düşük sıcaklıklarda ise giderek bir azalma söz konusu olduğunu, sıcaklık rejiminin önemli oranda değiştiğini belirtti.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" kapsamında Mardin’de düzenlenen üç günlük eğitim programı başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları görüşüldü.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Murat Türkeş, programda yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında ziyaret edilen 20 ilde üçer gün boyunca eğitimlerin verildiğini söyledi.

Son yıllarda ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda artışlar yaşanmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden olduğunu belirten Türkeş, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava akımlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak sel, fırtına ve hortum gibi aşırı hava olaylarının yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de iklim değişikliğinin çok sayıda sinyali ile karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Türkeş, şöyle konuştu:

"Yani bir yandan ortalama en yüksek, en düşük hava sıcaklıklarında çok ciddi bir artış eğilimi var. Bir yandan özellikle tropikal yaz günleri sıcaklarında önemli artışlar var. Gece hava sıcaklıklarında çok ciddi artış var. Rekor hava sıcaklıklarında son 20 yılda Türkiye'nin hemen hemen tüm kentlerinde irili ufaklı meteoroloji istasyonlarından aldığımız veri analizlerine göre rekor yüksek sıcaklıklarda önemli değişiklikler var. Özetle rekor yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırılıyor, artış var. Rekor düşük sıcaklıklarda ise giderek bir azalma söz konusu. Bu da sıcaklık rejimini özellikle iklim değişikliği küresel ısınma bileşeni açısından önemli düzeyde değiştiğimi görüyoruz."

- "Kuraklık rejiminde ciddi bir değişiklik söz konusu"

Yağış rejiminde de önemli değişliklerin yaşandığına değinen Türkeş, "Bir yandan hidrolojik ve su kaynakları açısından yağışlar kışın ve sonbaharda azalırken yılın sıcak döneminde ise şiddetli sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar, hatta hortum sıklığında artış görüyoruz. Toprak neminde ciddi bir azalma var. Kuraklık rejiminde ciddi bir değişiklik söz konusu. Bütün bunlar ekosistem içme ve kullanma suyu üzerinde özellikle ekosistemlerdeki biyo çeşitlilik can suyu açısından da ciddi sorunlar yaratabiliyor." diye konuştu.

Program kapsamında "iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, Türkiye'ye etkileri", "Türkiye'nin iklim politikası-Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele unsurları, uluslararası boyutu, yasal ve kurumsal yapısı", "İklim değişikliği ile mücadelede gençliğin sorumluluğu", "Enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki yeri", "İklim değişikliği ve Türkiye tarımı etkileşimi" ve "İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri" konuları ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu mardin sıcaklık

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