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"Küresel ticaret ihtilafları", Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner: - "Almanya'nın kilit endüstrisi olan otomotiv, halen kendisinin sebep olduğu krizde. Bu ortamda mevcut koalisyon hükümetinin adımlar atamaması, istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmuyor"

BERLİN (AA) - ABD-Çin ticaret ihtilaflarının yeniden artması, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini haziranda olumsuz etkiledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, mayısta 5,3 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 8 puanlık düşüşle eksi 3,3 puana geriledi. Beklenti, endeksin 2,9 puana düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 0,3 puandan eksi 12,3 puana indi.

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 8,6 puanlık düşüşle eksi 0,7'ye geriledi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Donald Trump yönetiminin ABD şirketlerinin Çin merkezli telekom ürünleri tedarikçisi Huawei ile iş yapmalarını yasaklamasından bu yana "soğuk" ticaret savaşının, "sıcak" bir ticaret savaşına dönüşmesi tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Hübner, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret ihtilaflarının artmasının dünya çapında Sentix endekslerinde önemli gerilemelere yol açtığını belirterek, Avro Bölgesi için genel endeksin 5,3'den eksi 3,3 puana gerilediğini bildirdi.

Almanya’da genel endeksin Mart 2010'dan beri ilk defa eksi olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Hübner, "Bu da resesyonu muhtemel kılıyor. Almanya'nın kilit endüstrisi olan otomotiv endüstrisi, halen kendisinin sebep olduğu krizde. Bu ortamda mevcut koalisyon hükümetinin adımlar atamaması, istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Haziran'da, 247'si kurumsal olmak üzere 906 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Almanya Avro bölgesi Sentix ticaret ihtilafları yatırımcı güveni

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