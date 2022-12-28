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Kurnaz öğrenci ödevi için ChatGPT'yi kullandı! Her şeyin yolunda gideceğini düşünürken hayatının şokunu yaşadı

28.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT geçtiğimiz haftalara damga vurmuştu. Akademisyenlerin, bu aracı kullanarak sınav sorularına tam not alacak yanıtlar ürettikleri söylenmişti. Nitekim bu yönde ilginç bir olayın yaşanması uzun sürmedi. ABD'de bir öğretim görevlisi, makale yazmak için ChatGPT kullanan öğrencisini yakaladı. Fakat gelecekte bu tür örnekler görme olasılığımız oldukça yüksek. Bu da özellikle akademisyenleri endişelendiriyor.

Kurnaz öğrenci ödevi için ChatGPT'yi kullandı! Her şeyin yolunda gideceğini düşünürken hayatının şokunu yaşadı

ChatGPT herkesi şoka uğratmıştı. İnsan dilini anlayabilen, insanlarla sohbet edebilen ve birçok kişinin sanki bir insanın elinden çıkmış gibi etkileyici olduğunu söylediği metinler oluşturabilen ChatGPT, bu yönüyle herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ayrıca, ChatGPT'nin yayımlanmasından bu yana, akademisyenlerin, bu aracı kullanarak sınav sorularına tam not alacak yanıtlar ürettikleri söylenmişti.

MAKALE YAZMAK İÇİN CHATGPT'Yİ KULLANDI!

New York Post'un haberine göre; Güney Karolina'daki Furman Üniversitesi'nden Darren Hick ise felsefe dersi için bir makale yazmak üzere yapay zeka destekli sohbet robotu olan ChatGPT'yi kullanan bir öğrenciyi yakaladı. Hick, bu konuda bir Facebook paylaşımı da yaptı.

facebook

facebook2

Habere göre, bu ayın başlarında Hick, sınıfına 500 kelimelik bir makale yazma talimatını verdi. Ancak sunulan bir makale, şüpheli görünüyordu.

Hick, ilk olarak yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını belirlemek için şüpheli metni ChatGPT'nin üreticileri tarafından yapılan bir yazılıma bağladı. Yazılım, ona yüzde 99.9 oranında bir "sahte olasılığı" verdi.

ChatGPT

Hick daha sonra ChatGPT'ye öğrencisinin sorduğunu hayal ettiği bir dizi soru sordu ve aynı makaleyi üretmeye çalıştı. Benzer yanıtlar aldı, ancak araç benzersiz yanıtlar ürettiğinden direkt bir eşleşme olmadı.

ÖĞRENCİ KABUL ETTİ

Sonunda öğrenci ChatGPT kullandığını kabul etti. ChatGPT kullanmayı tercih eden öğrenci bunun sonucunda kaldı.

Ancak Hick, kendisinin ve meslektaşlarının yakında hileli çalışmalarla boğuşmasından korkuyor ve şunları kaydediyor:

"Bu bir öğrenme yazılımı. Bir ay içinde daha akıllı olacak. Bir yıl içinde daha akıllı olacak. Kendimi de büyük bir korku ile bunun günlük işim için ne anlama geleceği arasındaki karışımda hissediyorum. Diğer yandan büyüleyici, sonsuz derecede büyüleyici.”

Öte yandan Hick, ChatGPT'nin sorulara verdiği yazılı yanıtlar için "Temiz bir tarz. Ama tanınabilir. Çok zeki bir 12. sınıf öğrencisi gibi yazdığını söyleyebilirim" dedi.

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