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ChatGPT çılgınlığı büyürken, onun yüzü gülecek! Dudak uçuklatan rakam...

16.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sohbet robotu ChatGPT internet dünyasını kasıp kavuruyor. Google'ın rakibi olarak gösterilen, sorulan sorulara yanıt vermeye çalışan, karşınızda sanki bir insanmış gibi de yanıtlar veren, hatta kod yazabilen bu yapay zeka ve türevleri önümüzdeki yıllarda çok konuşulacağa benziyor. Ancak son haftalarda ilgi odağı olan ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'nin ise önümüzde yıllarda yüzü gülecek gibi duruyor. Bu konuda dudak uçuklatan bir rakamın olduğu önemli bir haber çıktı!

ChatGPT çılgınlığı büyürken, onun yüzü gülecek! Dudak uçuklatan rakam...

Tüm dünya ChatGPT'yi konuşuyor. OpenAI tarafından geliştirilen yeni nesil sohbet robotu ChatGPT, arama motoru denildiğinde en önemli şirketlerinden biri olan Google'ın rakibi olarak görülüyor. Silikon Vadisi'nin de hakkında konuştuğu yeni sohbet robotu ChatGPT, şakalar yapabiliyor, sorulan sorulara yanıt vermeye çalışıyor, verdiği yanıtlarla ise büyük şaşkınlık yaratmayı başarıyor. Hatta şu haberimizde göreceğiniz gibi ChatGPT ile röportaj yapmak bile mümkün olabiliyor. Birçok kişi, bu sohbet robotunun getirdiği popülerliğin, geliştiricisi olan kuruluşa olumlu yansıdığı iddiasında.

DUDAK UÇUKLATAN O RAKAM! CHATGPT'NİN SAHİBİ OPENAI...

Reuters ise ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'nin 2024 yılına kadar 1 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını yazdı. Habere göre, Elon Musk ve yatırımcı Sam Altman tarafından ortaklaşa kurulan ve Microsoft'un 1 milyar dolarlık finansmanıyla desteklenen araştırma kuruluşu, iş hacminin artmasını bekliyor.

ChatGPT

Bilgi veren üç kaynak, kuruluşun gelecek yıl 200 milyon dolar ve 2024'e kadar 1 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini öne sürdü. Kaynaklardan biri, OpenAI'ın son hisse satışında 20 milyar dolarlık bir değere ulaştığını iddia etti.

OpenAI, web sitesine göre teknolojisini lisanslamak isteyen geliştiricilerin 20 bin kelimelik bir metin için bir penny (kuruş) veya yazılı bir içerikten bir görsel oluşturmak için yaklaşık 2 sent (cent) gibi bir ücret ödemesini istiyor.

OpenAI sözcüsü, mali durumu ve stratejisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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"BİR ŞEKİLDE PARA KAZANMAMIZ GEREKECEK"

OpenAI CEO'su Sam Altman, bir kullanıcının "ChatGPT sonsuza dek ücretsiz mi olacak?" sorusuna "Bir noktada bir şekilde para kazanmamız gerekecek; bilgi işlem maliyetleri göz yaşartıcı" diye yanıt vermişti.

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Microsoft yapay zeka OpenAI

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