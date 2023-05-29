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Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i son haliyle şoke etti! Görenlerin ağızları açık kaldı

29.05.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alıyor. Dizide Abidin karakteriyle hafızalara kazınan Abidin Yerebakan yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Abidin karakterine ünlü oyuncu Abidin Yerebakan hayat veriyordu. Oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü.

1 Eylül 1966 doğumlu oyuncu Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Çapsız Abidin Seferoğlu ve Kolpaçino film serisindeki Ekrem Abi karakteriyle tanındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz asıllı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize’de tamamladı.

Abidin Yerebakan oyuncu olmadan önce bir devlet hastanesinde teknisyen olarak çalışıyordu. Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı.

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisinde kendi adıyla oynayan Yerebakan, 2009 yılında ise Kolpaçino filminde 'Ekrem' karakterini canlandırdı.

57 yaşındaki Abidin Yerebakan, 2017 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 46 kilo vermişti.


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