Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Cenk Tosun'la karesini paylaştı! Kızarıklığı yok artık dedirtti

Yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde Pusat karakterine hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Görkem Sevindik, şimdilerde başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, ve Burak Tozkoparan ile paylaştığı Ateş Kuşları dizisinde Ali karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle kaza yapan ünlü oyuncunun son hali yok artık dedirtti. Arkadaşı Cenk Tosun ile karesini paylaşan ünlü ismin kızarıklığı herkesi şoke etti.

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Görkem Sevindik, şimdilerde Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ateş Kuşları'nde Ali karakterine hayat veriyor.



