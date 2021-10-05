Kuru ciltlerin çilesi bitiyor! Bu ev yapımı maske önerileri sayesinde...

Kuru ciltler başta olmak üzere her cilt tipinin kullanabileceği nem bombası ev yapımı maske tariflerini merak ediyor musunuz? İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz az malzemeli maske tarifleri:
Yumuşamış yarım avokadoyu bir kaseye alın çatalla ezerek püre kıvamına getirin.
İçerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Yıkanmış ve temiz cildinize uygulayarak 20 dakika bekleyin.
Cildinizi hem nemlendiren hem de derinlemesine temizleyen peeling etkili bu maske tarifini haftada bir kez uygulayarak alacağınız sonuçlara inanamayacaksınız.
Yarım fincan şeker ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika bekleyin.
Kullanım Önerisi: Şeker taneleri peeling etkisi yaratacağından fazla bastırmanız cildinizi tahriş edebilir. Daha yumuşak hareketlerle uygulamanızı öneririz.
Bekleme süresinin sonunda cildinizi ılık su ile durulayın.
2 yemek kaşığı ince çekiliş yulafın üzerine 1 yemek kaşığı bal ve az miktarda su ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın.
İsterseniz anlık peeling etkisinden yararlanarak hemen durulama yapabilirsiniz.
Tek malzeme ile gelen mucizeye tanıklık etmek istiyorsanız bu maske tam size göre.
Günlük bakım rutininize ekleyeceğiniz Hindistan cevizi yağı kuru cildinizi nemlendirir.
Akşam yatmadan önce yaklaşık 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını avuç içinize alın.
Ellerinizi birbirine sürterek yağın ısınmasını sağlayın.
Isınan yağı aşağıdan yukarı olacak şekilde cildinize yumuşak hareketlerle yedirin.
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