KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kuru ciltlerin çilesi bitiyor! Bu ev yapımı maske önerileri sayesinde...

Kuru ciltlerin çilesi bitiyor! Bu ev yapımı maske önerileri sayesinde...

04.10.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla birlikte cildinizin nem ihtiyacı da artar. Soğuk hava tüm ciltleri kurutur ancak zaten kuru bir cilde sahip olanların bu zamanlarda ciltlerine fazladan ilgi göstermeleri gerekir. Bakım kremlerine destek olarak kullanılan maskeler, kremlerin etkisini gözle görünür oranda arttırır. Bu maskeleri evde hazırlamak ise oldukça kolay.

Kuru ciltlerin çilesi bitiyor! Bu ev yapımı maske önerileri sayesinde...

Kuru ciltler başta olmak üzere her cilt tipinin kullanabileceği nem bombası ev yapımı maske tariflerini merak ediyor musunuz? İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz az malzemeli maske tarifleri:

AVOKADO MASKESİ TARİFİ

  • Yumuşamış yarım avokadoyu bir kaseye alın çatalla ezerek püre kıvamına getirin.

  • İçerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

  • Yıkanmış ve temiz cildinize uygulayarak 20 dakika bekleyin.

  • Cildinizi ılık suyla durulayın. Nemlendirme etkisini daha da arttırmak için maskeden sonra nemlendirici krem uygulamayı ihmal etmeyin.

ZEYTİNYAĞI ve ŞEKER MASKESİ TARİFİ

Cildinizi hem nemlendiren hem de derinlemesine temizleyen peeling etkili bu maske tarifini haftada bir kez uygulayarak alacağınız sonuçlara inanamayacaksınız.

  • Yarım fincan şeker ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika bekleyin.

  • Kullanım Önerisi: Şeker taneleri peeling etkisi yaratacağından fazla bastırmanız cildinizi tahriş edebilir. Daha yumuşak hareketlerle uygulamanızı öneririz.

  • Bekleme süresinin sonunda cildinizi ılık su ile durulayın.

  • Kullanım Önerisi: Maske karışımına lavanta yağı ekleyerek maskenizin hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ekleyeceğiniz lavanta yağı gibi esansiyel yağlar rahatlamanıza da yardımcı olur.

BALLI YULAF MASKESİ TARİFİ

  • 2 yemek kaşığı ince çekiliş yulafın üzerine 1 yemek kaşığı bal ve az miktarda su ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın.

  • İsterseniz anlık peeling etkisinden yararlanarak hemen durulama yapabilirsiniz.

  • Maskenin yatıştırıcı ve nemlendirici etkilerinden faydalanmak istiyorsanız, 15 dakika cildinizde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

YATMADAN ÖNCE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ TARİFİ

Tek malzeme ile gelen mucizeye tanıklık etmek istiyorsanız bu maske tam size göre.

  • Günlük bakım rutininize ekleyeceğiniz Hindistan cevizi yağı kuru cildinizi nemlendirir.

  • Akşam yatmadan önce yaklaşık 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını avuç içinize alın.

  • Ellerinizi birbirine sürterek yağın ısınmasını sağlayın.

  • Isınan yağı aşağıdan yukarı olacak şekilde cildinize yumuşak hareketlerle yedirin.

  • Durulama yapmanıza gerek yok. Tatlı Hindistan cevizi kokusuyla uykuya dalabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNERMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyorMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor
Sonbaharda ne giysem derdine son! Sonbaharda ne giysem derdine son!
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Eşini sevgilisiyle öpüşürken yakaladı!

Eşini sevgilisiyle öpüşürken yakaladı!

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Ekim aylık burç yorumları!

Ekim aylık burç yorumları!

Göz kapağınız düşükse...

Göz kapağınız düşükse...

Sonbaharda ne giysem derdine son!

Sonbaharda ne giysem derdine son!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...

Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Aklınıza hemen çöp gelmesin

İki mucize yöntem! Kökünden söküyor

İki mucize yöntem! Kökünden söküyor

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.