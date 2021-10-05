Kuru ciltlerin çilesi bitiyor! Bu ev yapımı maske önerileri sayesinde...

Kuru ciltler başta olmak üzere her cilt tipinin kullanabileceği nem bombası ev yapımı maske tariflerini merak ediyor musunuz? İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz az malzemeli maske tarifleri:

AVOKADO MASKESİ TARİFİ

Yumuşamış yarım avokadoyu bir kaseye alın çatalla ezerek püre kıvamına getirin.

İçerisine 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Yıkanmış ve temiz cildinize uygulayarak 20 dakika bekleyin.

Cildinizi ılık suyla durulayın. Nemlendirme etkisini daha da arttırmak için maskeden sonra nemlendirici krem uygulamayı ihmal etmeyin.

ZEYTİNYAĞI ve ŞEKER MASKESİ TARİFİ

Cildinizi hem nemlendiren hem de derinlemesine temizleyen peeling etkili bu maske tarifini haftada bir kez uygulayarak alacağınız sonuçlara inanamayacaksınız.

Yarım fincan şeker ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika bekleyin.

Kullanım Önerisi: Şeker taneleri peeling etkisi yaratacağından fazla bastırmanız cildinizi tahriş edebilir. Daha yumuşak hareketlerle uygulamanızı öneririz.

Bekleme süresinin sonunda cildinizi ılık su ile durulayın.

Kullanım Önerisi: Maske karışımına lavanta yağı ekleyerek maskenizin hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ekleyeceğiniz lavanta yağı gibi esansiyel yağlar rahatlamanıza da yardımcı olur.

BALLI YULAF MASKESİ TARİFİ

2 yemek kaşığı ince çekiliş yulafın üzerine 1 yemek kaşığı bal ve az miktarda su ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın.

İsterseniz anlık peeling etkisinden yararlanarak hemen durulama yapabilirsiniz.

Maskenin yatıştırıcı ve nemlendirici etkilerinden faydalanmak istiyorsanız, 15 dakika cildinizde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

YATMADAN ÖNCE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ TARİFİ

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