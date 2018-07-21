Kuru Öksürük Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Öksürük genelde iki farklı türde karşımıza çıkar. Bunlardan birisi kuru öksürük iken diğeri balgamlı öksürüktür. Kuru öksürük vakalarında boğazda salya ya da balgam üretimi olmaz. Diğer öksürük türünde ise bol miktarda balgam, salya ve tükürüğe rastlamak mümkündür. Bunun sebebi ise problemin akciğerde oluşmasıdır. Zatürre, bronşit, astım veya akciğer kanseri gibi hastalıklar neticesinde öksürüğün balgamlı olması söz konusu olabilir. Bazı kişilerde kuru öksürükle beraber boğazda bir yumru hissi oluşabilirken bazılarında ise boğazda gıdıklanmaya benzer bir his meydana gelir ve öksürerek bu histen kurtulmaya çalışılır. Ancak öksürme sonucunda çok rahatlatıcı bir sonuca ulaşmak pek mümkün olmaz. Genelde alerjik reaksiyonların yaşandığı dönemlerde kuru öksürük görülebilir. Bunun yanı sıra sigara veya diğer tahriş edici maddelere maruz kalınması da üst solunum yollarında enfeksiyona sebep olabildiği için öksürük problemi ortaya çıkabilir. Kuru Öksürük Neden Olur? 1. Viral enfeksiyonlar

Soğuk algınlığı ya da grip gibi viral enfeksiyon kaynaklı hastalıklar yüzünden öksürük şikayetleri ortaya çıkabilir. Hastalıkların başında da görülebilen bu öksürükler daha çok enfeksiyonun ileri evrelerinde şiddetli hale gelir. Grip ve soğuk algınlığı problemleri aşılsa bile öksürükten kurtulmak biraz daha zaman alacaktır.

2. Alerji

Alerjiler yüzünden boğazda gıcık öksürük oluşumu söz konusu olabilir. Çiçek ya da ağaç polenleri ya da bahar nezlesi yüzünden vücudun alerjik reaksiyon vermesine bağlı olarak göz ve burun bölgelerindeki tahrişin yanı sıra boğazda da belirli problemler ortaya çıkar ve öksürük şikayetleri başlar. Hayvan kürkü gibi maddeler de alerjen bünyeye sahip olanlarda öksürüğe sebep olabilir. 3. Kirli hava

Çeşitli kimyasalların havaya karıştığı bölgelerde öksürük şikayetlerine daha sık rastlanır. 4. Sigara ve nargile gibi tütün ürünleri

Nargile ve sigara gibi ürünleri içmeye alışık olanlar genelde belli bir evreden sonra öksürmezler fakat bu ürünleri tüketmeyenler sigara ve nargile içilen bir ortama girdiklerinde bunlardan çıkan duman yüzünden öksürmeye başlayabilirler. Ayrıca sigara ve nargile tüketiminin uzun süreli olması neticesinde akciğer ve boğazlarda tahriş oluşacağı için tahrişe bağlı öksürüklerin meydana gelmesi de kaçınılmazdır. 5. Astım

Kuru öksürük, çeşitli hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Astım da bu hastalıklardan birisidir. Astım hastalarında kuru öksürüğe ilave olarak nefes darlığı ve göğüste hırıltı gibi bronşlarda iltihaplanmaya işaret eden durumlar da gözlenebilir.

6. Psikolojik sebepler

Hiç umulmadık bir anda ve ortada hiçbir sebep yokken de kuru öksürük şikayetiyle karşı karşıya kalınabilir. Eğer bu öksürükler daha çok uyku sırasında başlıyor ya da stresli anlarda artış gösteriyorsa bu durumun nedeni psikolojik faktörler olabilir. 6. Reflü

Reflü yüzünden midedeki asit boğazın arka bölgesinden doğru yukarı çıkar ya da öyle hissedilir. Durum böyle olunca asidin üst solunum yoluna kaçarak öksürüğe sebep olması da son derece normaldir. Genelde bu duruma sırt üstü yatarken rastlanır. 7. Nemin az olduğu ortamlar

Kış aylarında kullanılan soba, elektrikli ısıtıcı ya da kalorifer gibi cihazlar yüzünden odadaki hava kurur ve nem azalmaya başlar. Nemi azalan havaya maruz kalındığı sürece boğazın kuruması ve bu kurumaya bağlı olarak öksürük şikayetlerinin oluşması söz konusu olur. Nem cihazları kullanılarak bu tip ortamlardaki hava nemlendirilebilir. Ya da kalorifer peteğinin üstüne yarım kase kadar su koyarak da nem eksikliğine çözüm üretilebilir. 8. Sinüzit

Sinüslerin iltihaplanmasıyla beraber kuru öksürük ve geniz akıntısı ortaya çıkabilir.

9. Hipertansiyon ilaçları

Hipertansiyon ilaçlarının sık rastlanan yan etkilerinden birisi kuru öksürüktür. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra kuru öksürük şikayeti ortaya çıktıysa doktora danışarak alternatif bir çözüm üretmesi talep edilebilir. 10. Tiroid bezi iltihabı

Tiroid bezlerinin iltihaplanması sonucunda kuru öksürük ortaya çıkar. Öksürükler genelde hırıltılı bir şekilde kendilerini gösterirler. Kuru Öksürük Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaç tedavisi

Kuru öksürük nasıl kesilir sorusuna doktorların verdiği en yaygın cevap ilaç tedavisidir. Enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonların sebep olduğu öksürükler ve diğer şikayetlerin çözümü için ilaç tedavisine başvurulabilir. Bunun yanı sıra vücutta herhangi bir viral enfeksiyon oluştuysa da bu enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan öksürükten kurtulmak için ilaç tedavisi önerilir. 2. Buhar solumak

Alternatif yöntemlerden birisi ise buhar tenefüsüdür. Bir kabın içerisindeki sıcak suyun buharı solunarak hava yollarının nemlenmesini sağlanabilir. Bu sayede boğazlar yumuşamaya başlar ve öksürük yüzünden oluşan ağrılar azalır. Boğazın yumuşamasıyla beraber kuru öksürük şikayetinde gözle görülür bir azalma olur.

3. Bitkisel yöntemler

Kuru öksürük için şifalı bitkileri ve diğer yöntemleri kullanarak şikayetlerin şiddeti en aza indirilebilir. Öksürük tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılan bal, analijezik etkisi sayesinde boğaz ağrılarını azaltır, balgam oluşumunu önler ve boğazın yumuşamasını sağlar. Ilık sütün içerisine bir miktar bal dökün ve karıştırarak için. Gün içerisinde birkaç defa bu karışımı içerek kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.

Grip ve öksürük gibi şikayetlerin etkisini azaltmada birebir olan zerdeçalı ılık sütün içerisine atın ve karıştırın. Ayrıca bir çay kaşığı zerdeçal tozuyla bir çay kaşığı ajowan kimyonunu karıştırarak kaynar suya atabilir ve ılıdıktan sonra içine bal atarak günde üç defa tüketebilirsiniz.

Bol sıvı almak, dengeli ve düzenli beslenmek, kış ayları geldiğinde yeteri kadar C vitamini almak öksürük şikayetlerinin önüne geçmek için son derece etkilidir.

Kuşburnu çayı, ayva çayı, yaseminli portakal çayı gibi bitkisel çaylar da öksürüğün etkisini azaltma konusunda oldukça önemli katkılar sağlar.