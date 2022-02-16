Kuru ve elektriklenen saçlar tarih oluyor! İşte saçlarınıza ilaç gibi gelecek tüyolar...

Her saç tipinin ihtiyaç duyduğu farklı bir bakım şekli bulunuyor. Elektriklenen saçların tek ihtiyacı ise nem. Çeşitli bakım ürünleriyle saçınızı nemlendirebileceğiniz gibi kaçınmanız gereken bazı uygulamalar da var. Küçük detaylara dikkat edip bakım rutininizi gözden geçirdiğinizde elektriklenmeyen, pürüzsüz ve sağlıklı saçlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte, bilmeniz gereken tüyolar...

NEMLENDİRİCİ BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANIN

Yeterli neme sahip olmaması saçların elektriklenip kabarmasına neden olur. Bu yüzden şampuan, saç kremi ve maske tercihinizi nem veren ürünlerden yana kullanın. Haftada 1 kez uygulayacağınız nem verici bakım kürleri, saçınızın ihtiyaç duyduğu nemi kazanmasını sağlar.

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Saçınızı sıcak suyla yıkamak ona vereceğiniz en büyük zararlardan biri. Sıcak su, saç derinizin nem dengesini bozarak kurumasına ya da daha fazla yağlanmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için saçınızı her zaman ılık suyla yıkayın. Ilık suyla yıkanan saçlar daha canlı ve bakımlı gözükür.

ISI VEREN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLERİNİ KULLANMAYIN

Yüksek ısılı saç şekillendiriciler, herkesin sıklıkla kullandığı ürünlerin başında geliyor. Her ne kadar düzgün ve özenle şekillendirilmiş saçlar sunsalar da maalesef bu ürünler o kadar masum değiller. Isı veren saç şekillendirici ürünler, saçın nem dengesini bozarak yıpranmasına yol açıyor. Kabaran saçların önüne geçmek için ısılı şekillendiricilerin kullanımını en aza indirebilir ya da uygulama öncesinde saçı ısıdan koruyan ürünler kullanabilirsiniz.

BAKIM ÜRÜNLERİYLE ŞEKİLLENDİRİN

Saçlarınızı rüzgar, sıcak ve soğuk hava gibi dış etmenlerden koruyacak en iyi yardımcınız nemlendirici saç bakım ürünleri. Saçlarınızın kıvırcıksa bukle belirginleştirici, düzse pürüzsüz düzlük sağlayan ürünler kullanabilirsiniz. Bu tür ürünler saçınıza nem verirken aynı zamanda bakımlı görünmesini sağlar.

PLASTİK TARAKLARDAN UZAK DURUN

Kullandığınız tarak her ne kadar ufak bir detay gibi gözükse de aslında oldukça önemli. Plastik taraklar saçınızın kabarmasına ve elektriklenmesine yol açacağı için doğal kıllı ya da ahşap dişli fırça ve taraklar sizin için en uygunu.

