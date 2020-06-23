Kuru ve yağlı cilde ne iyi gelir?

Vücudumuzu koruma görevi cilde aittir. Derimizde ve bölge bölge bulunan tüyler bizim için bir nevi savunma mekanizmasıdır diyebiliriz. Bunun yanı sıra vücut ısısını da deri altında bulunan ter bezleri sayesinde dengeleriz. Eğer cildimiz koruma görevini yerine getiremeseydi dışarıdan gelen en ufak bir virüs bile ölümcül hastalıklara yakalanmamıza neden olabilirdi. Cildin görevleri herkes için aynı olsa da genetik ve bazen de çevresel faktörlerden dolayı herkeste farklı görülür. Kimilerinin cildi kuru iken kimilerininki yağlı olabilir. Kuru ve yağlı cilt tiplerinin farklılığı temizleme farklılığını da işaret eder. Kuru cilt tipine iyi gelen bir maske, yağlı cilt tipinde olumsuz tepkimelere neden olabilir. Bu yüzden cildimizi iyi tanımalı ve buna uygun davranmalıyız. Aksi halde yanlış bir bakım ürünü bile ciddi reaksiyonalara yol açarak cildinizde izlerin, yaraların oluşmasına neden olabilir. Cildin en üst tabakası yani dış etkenlere en yakın olan kısmı yağ ve sudan oluşur. Çeşitli sebeplerden dolayı olsa da genelde altında kalıtımsal özelliklerin yattığı sebeplerden dolayı kimi zaman bu yağ ve su dengesi bozularak kuru ya da yağlı ve hatta karma cilt tipini geliştirir.

KURU CİLDE NE İYİ GELİR? Kuru cilt tipine sahip olanlar için özellikle kış ayları oldukça zor geçer. Hem deri üzerinde oluşan kızarıklıklar cildin hassasiyetini artırır hem de soğuğun ve mevsim şartlarının getirmiş olduğu kuruluğun da artmasına neden olarak çatlaklara sebebiyet verir. Kuru cilt tipinde görülen deri rahatsızlıkları diğer cilt tiplerine oranla daha fazladır. Çünkü bahsettiğimiz yağ ve su bariyeri bozulur ve dış etkenlere en yakın olan derinin olduğu tabaka zarar görür. Yağ ve su dokularını oluşturan hücreler yeterli besini bulamadığı zaman bir süre sonra azalır. Bu da tipik bir kuruluğa işaret eder. Kuru cilt tipi genelde genetik nedenlerden dolayı görülse de sağlıksız beslenme, az su tüketimi ve mevsim şartları da önemli rol oynar. Yanlış kullanılan kozmetik ürünler, hiç dikkat edilmeden kullanılan sert sabunlar, güneşten gelen zararlı ışınlar dış faktörlerden sadece birkaçıdır. Özellikle el gücüyle çalışan kişilerde ciltte kuruluk daha fazla görülür. Ciltte oluşan çatlaklar sadece görüntü bozukluğuna değil aynı zamanda deri altında bulunan elemanların zarar görmesine de yol açar. Eğer deri bir süre sonra gerginliğini koruyamaz ve çatlarsa çatlakların arasından sızan her bakteri ya da virüs vücudumuz için bir tehdit haline gelir. Kuru cilde en iyi gelen şey nemdir. Bunu doğal yöntemlerle cildinize kazandırmanız hem cilt sağlığınızı koruyacak hem de kozmetik ürünlerine verdiğiniz paranın cebinize kalmasına yardımcı olacaktır.

KURU VE YIPRANMIŞ CİLTLER İÇİN MASKELER 1. ZEYTİNYAĞI Zeytinyağının içerisinde doğal asitler ve aynı zamanda deri hücresinin yenilenmesine yardımcı olan besinler vardır. Zeytinyağı asırlardır cilt tedavileri için kullanılan önemli bir besindir. Günümüze kadar gelen bu şifalı yağı kuru ve yıpranmış cilde sahip olan herkes kullanabilir. Cilt kuruluğuna zeytinyağının kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri de yan etkisinin olmamasıdır. Yıpranmış cildin onarılmasına yardımcı olur ve ardından cildin daha canlı görünmesini de nem sağlayarak kazandırır. Çatlaklarınız varsa ve zeytinyağını bu anlamda yetersiz buluyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü çatlakların arasından sızan bakterilerin ve virüslerin de yine temizlenmesini sağlar. Bu sayede hem cilt temizliğini hem de kuru ve yıpranmış cildinizin bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir parça pamuğa soğuk presle elde edilmiş bir zeytinyağından üç dört damla damlatın. Daha sonra bu pamuğu yüzünüzün her yerine ve kuru olduğunu düşündüğünüz her bölgeye sürün. Eğer kuru bölgeler elleriniz ya da ayaklarınız ise temiz olduğundan emin olduğunuz ellerinize, ayaklarınıza zeytinyağını sürdükten sonra dış ortamla havasını bir çorap ya da eldivenle keserseniz daha etkili bir sonuç da elde edebilirsiniz. Bu uygulamayı hafta da bir kez yapmanız haftalık cildinizin ihtiyacı olan nemi doğal yollardan kazanmanıza yardımcı olur.

2. BAL Cilt kuruluğuna evde çözüm arıyorsanız bal, cildin ihtiyacı olan nemin kazandırılması için en sık kullanılan besindir. Bal, güzellik alanında sıkça kullanılmış ve hala muadili olmayan bir kaynaktır. Balın içerisinde yer alan mineraller derinin altında bulunan hücrelerin ihtiyacı olan suyu ve yağı karşılar. Bu da bir süre sonra hücrelerin artmasına neden olarak cilde ihtiyacı olan canlılığı kazandırır. Bir yemek kaşığı kadar balı hafif ılık olacak şekilde ısıtın. Bu, içerisindeki maddelerin etkileşimini artıran bir işlemdir. Sonrasında da bir tatlı kaşığı kadar toz şekeri ve bir tatlı kaşığı toz mayayı iyice karıştırın. Mayanın içerisinde yer alan bakteriler yararlı bakterilerdir ve cilde yumuşaklık kazandırır. Şekerse burada peeling görevi görerek kuru cildin arasına sızan bakterilerin arındırılmasına yardımcı olur. Bu karışımı yüzünüzde en az on beş dakika kadar bekletmelisiniz. Daha sonra karışım yüzünüzde kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın. TAHRİŞ OLMUŞ CİLDE NE İYİ GELİR? 1. DOMATES Tahriş olmuş cilt mineral ve vitamin bakımından eksik kalmış ve ne yazık ki dış etkenlere karşı kendini koruyamamış bir cilt tipidir. Bu cildi onarmak için ise vitaminlere ihtiyaç duyulur. Özellikle antioksidan özelliği bulunduran ve mineral bakımından zengin olan besinler doğal çözümler olabilir. Domates de bu özellikleri bir arada bulunduran önemli bir besindir.

Domateslerin kabuklarını soyun ve bunu bir püre haline getirin. Ardından yaklaşık on ya da on beş dakika kadar bu püreyi yüzünüzde bekletin. Bu hem cildinizin ihtiyacı olan canlılığı yerine getirecek hem de tahriş olmuş bölgenin iyileşmesini hızlandıracaktır. Bu yöntemi haftada bir kaç kez uygulayarak kullanabilirsiniz. 2. SALATALIK Salatalığın içerisinde yer alan bol miktarda su, cildin ihtiyacı olan nemi kazanmasına yardımcı olur. Bu da deri altında bulunan su tabakasını canlı tutarak hücrelerin yenilenmesine imkan sağlar. Bu anlamda salatalık tahriş olan ciltler için birebirdir. Hem ciltte yarattığı ferahlık kendinizi daha canlı hissetmenize de yardımcı olur. Bir adet salatalığı kabuğuyla beraber yıkadıktan sonra püre haline getirin. Daha sonra tahriş olan bölgenin temizliğinden emin olduktan sonra bu püreyi buraya sürün. Salatalık püresi nemini kaybettiğinde, ferahlık hissini yitirdiğinde yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Bu yöntemi haftada iki üç kez gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. YAĞLI CİLDE NE İYİ GELİR? Derinin altında bulunan su ve yağ tabakası özellikle ergenlik döneminden sonra başka bir denge sağlayarak salgılamalara devam eder. Ergenlikten sonra artan ve daha sonra da azalarak devam eden bu denge kimi zaman hep aynı kalarak yağlı bir cilde sahip olmamıza neden olabilir. Bu da cilt sorunlarının başlıca nedenlerindendir. Özellikle sivilce, siyah nokta gibi problemler cildin fazla yağ salgılamasından ortaya çıkarak gözeneklerin tıkanmasına, buralarda bakterilerin üremesine neden olur. Yağlı cilt tipinin nedenleri genetik olabileceği gibi hormon bozukluklarından dolayı da görülebilir.

Yağlı cildin bakımı kuru cilde göre farklıdır. Çünkü yağlı cilt sürekli olarak gözeneklerin tıkanmasına neden olarak başta görüntü olarak rahatsızlık duyacağınız cilt problemlerini oluşturur. Yağlı cilt nasıl temizlenir? Yağlı cilt için yapmanız gerekenler arasında en önemlisi temizliktir. Cildinizi ne soğuk ne sıcak suyla yıkamalısınız. Cildinize zarar vermeyecek ancak yağın da yüzeyden sökülmesine yardımcı olan ılık suyla yıkamanız işinizi görecektir. Su tek başına elbette yağlı ciltler için yeterli olmayabilir. Cildin en üst yüzeyinde biriken sebum, cildinizin nefes almasını önleyerek bir süre sonra ciltte lekelere yol açar. Temizliğinizin yanı sıra cildinizin nem dengesini sağlayacak besinler de tüketmelisiniz. Cildinizin altında bulunan yağ tabakası her ne kadar fazla salgılansa da nem oranı da önemlidir. Cilt ihtiyacı olan nemi sadece yağdan değil sudan da kazanmalıdır. Bu yüzden bol bol su tüketmeniz gerekir. Düzenli olarak yapacağınız cilde iyi gelen doğal maskeler de yağ dengenizin oturmasına yardımcı olabilir.