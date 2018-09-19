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Kurul Kalesi’nden binlerce tarihi eser çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 07:35 | Son Güncelleme

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 8 yıldır devam eden arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kurul Kalesi'nden aralarında Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

Sayısız esere ev sahipliği yapan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.

8 yıllık kazı sona erdi!

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Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.
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Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı.
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Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 
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1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. 
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Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.
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Öte yandan, Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiği öğrenildi.
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Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurul Kalesi Ana Tanrıça Kibele ordu UNESCO

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