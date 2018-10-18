"Kuruluşunun yeni aşamalarında olan devletler bize gıptayla bakıyor"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Bugün aynı zamanda Avrupa Sayıştaylar Birliğinin başkanıyım. Böyle bir geçmişimiz olmasa hiç kimse Türkiye'ye başkanlık bahşetmez." dedi.

Baş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Kariyer Planlaması" programında, kurumun tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Sayıştayın 1862 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından kurulduğunu anımsatan Baş, kurumun kamu maliyesinin güçlü temeller üzerinde yeniden inşası için başlatılan girişimlerin ürünü olduğunu aktardı.

Baş, bin yılı aşkın devlet geleneğinde gelir ve harcamalara ilişkin belge, kayıt düzeni ve muhasebe sistematiği ile denetimlerin zaman içinde geliştiğini ifade etti.

- "840 yılından beri devlet denetim kültürüne sahibiz"

Osmanlı Devleti'ndeki Divan-ı Muhasebat'ın (Sayıştay) bugünkü sistematiğin oluşumunda büyük önem arz ettiğini anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Osmanlı öncesi Türk devletilerinde Karahanlılar'daki Divan-ı İşraf'ın kuruluşu 840'tır. Osmanlı'da Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşundan bugüne 156 yıl oluyor. Karahanlıları da dikkati alırsak bin 156, doğru olanda budur. 840 yılından beri devlet denetim kültürüne sahip bir milletiz. Bunu böyle bilmek lazım. Dolayısıyla göğsümü gere gere yabancılara da böyle anlatıyorum. 'Kurumumuz, 840 yılından bu yana devlet geleneklerine sahip olan bir kurumdur' diye. Bugün itibarıyla bu geçmişimizle birlikte henüz kuruluşunun yeni aşamalarında olan devletler bize gıpta ile bakıyor. Bugün aynı zamanda Avrupa Sayıştaylar Birliğinin başkanıyım. Böyle bir geçmişimiz olmasa hiç kimse Türkiye'ye başkanlık bahşetmez. Asya Sayıştaylar Birliğinin yönetim kurulunun üyesiyim. Seyit kim? Köylü bir ailenin çocuğu ama önemli olan ben değil, kurumumuz ve devletimizin geçmişi. Bu itibar devletimize gösterilmiş itibardır."

Baş, konuşmasının devamında öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, fakülte yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, hediye takdimiyle son buldu.

