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Pürüzsüz ve çarpıcı dudaklar hayal değil! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz peeling ve maskeler

06.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruyan ve çatlaklarla dolan dudaklar, özellikle de havaların soğuduğu bugünlerde başımıza bela olabiliyor. Neyse ki evde bulanan birkaç malzeme ve doğal tarifler sayesinde bu sorunun üstesinden gelmek mümkün! Peki çatlaklarla dolu dudaklarla nasıl başa çıkacağız? İşte bilmeniz gereken detaylar...

Pürüzsüz ve çarpıcı dudaklar hayal değil! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz peeling ve maskeler

İlaçlar, kozmetik ürünler, dudak ısırma alışkanlığı, soğuk ve rüzgarlı havalar dudakların çatlamasına neden olur. Çatlayan bir dudak ise güzelliğinizi gölgeler ancak o kadar da endişelenmenize gerek yok! Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle göz alıcı ve sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz!

EVDEKİ MALZEMELERİ KULLANARAK DUDAĞINIZA PEELİNG YAPIN!

Haftada 2 kez dudaklarınıza peeling yaparak ölü deriden kolayca arındırabilirsiniz. Yalnızca 10 dakikanızı ayırarak ve evdeki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. İşte size evde yapabileceğiniz birkaç dudak peelingi önerisi:

  • 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz şekeri karıştırın. Dairesel hareketlerle dudağınıza nazikçe masaj yaparak yedirin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

  • 1 çay kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Yumuşak hareketlerle dudağınıza sürün ve birkaç dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

  • 1 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı toz tarçını karıştırın. Dudağınıza sürerek birkaç dakika bekletin ve daha sonra su ile durulayın.

  • 1 çay kaşığı kahve telvesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı balı karıştırın. Dudaklarınıza nazikçe baskı uygulayarak sürün. Birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

  • Yarım olarak kestiğiniz çileği toz şekere bandırın. Ardından şekere bulanmış çilekle dudaklarınızı hafif hafif ovun. Bu işlemi birkaç dakika yaptıktan sonra ılık su ile dudaklarınızı durulayın.

DUDAKLARINIZI DOĞAL YAĞLARLA SIK SIK NEMLENDİRİN!

Dudaklarınızı nemlendirmek için doğal yağların gücünden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu yağları her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz. Böylece dudaklarınızın her daim nemli ve sağlıklı kalmasını sağlarsınız.

  • E vitamini açısından zengin olan Hindistan cevizi yağını harika bir dudak nemlendiricisi olarak kullanabilirsiniz.

  • Özellikle kuru ciltler için muhteşem bir nemlendirici olan gliserin ile dudağınıza düzenli olarak bakım yapabilirsiniz.

  • Kurumuş ve nem kaybına uğramış dudağınızı aloe vera yağı ile besleyerek hem nemlendirmiş olursunuz hem de doğal bir ışıltı kazandırırsınız.

  • Saça ve cilde iyi gelen badem yağı, dudaklarınız için de muhteşem bir nemlendirici görevi görür.

  • Hücre yenileyici etkiye sahip olan üzüm çekirdeği yağı ise muhteşem dudaklara sahip olmanıza yardımcı olur.
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