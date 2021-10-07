Pürüzsüz ve çarpıcı dudaklar hayal değil! Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz peeling ve maskeler

İlaçlar, kozmetik ürünler, dudak ısırma alışkanlığı, soğuk ve rüzgarlı havalar dudakların çatlamasına neden olur. Çatlayan bir dudak ise güzelliğinizi gölgeler ancak o kadar da endişelenmenize gerek yok! Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle göz alıcı ve sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz!

EVDEKİ MALZEMELERİ KULLANARAK DUDAĞINIZA PEELİNG YAPIN!

Haftada 2 kez dudaklarınıza peeling yaparak ölü deriden kolayca arındırabilirsiniz. Yalnızca 10 dakikanızı ayırarak ve evdeki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. İşte size evde yapabileceğiniz birkaç dudak peelingi önerisi:

1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz şekeri karıştırın. Dairesel hareketlerle dudağınıza nazikçe masaj yaparak yedirin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

1 çay kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Yumuşak hareketlerle dudağınıza sürün ve birkaç dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

1 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı toz tarçını karıştırın. Dudağınıza sürerek birkaç dakika bekletin ve daha sonra su ile durulayın.

1 çay kaşığı kahve telvesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı balı karıştırın. Dudaklarınıza nazikçe baskı uygulayarak sürün. Birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

Yarım olarak kestiğiniz çileği toz şekere bandırın. Ardından şekere bulanmış çilekle dudaklarınızı hafif hafif ovun. Bu işlemi birkaç dakika yaptıktan sonra ılık su ile dudaklarınızı durulayın.

DUDAKLARINIZI DOĞAL YAĞLARLA SIK SIK NEMLENDİRİN!

Dudaklarınızı nemlendirmek için doğal yağların gücünden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu yağları her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz. Böylece dudaklarınızın her daim nemli ve sağlıklı kalmasını sağlarsınız.