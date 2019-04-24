Kuşadası'nda korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

Sağlık Caddesi’ndeki bir turunç ağacına gelen kraliçe arının etrafında toplanan bal arıları, ilginç görüntü oluşturdu.

Üç gün önceden başlayarak ağaç dallarında salkımlar oluşturan bal arıları, tedirginlik yaratınca, arıcılardan yardım istendi.

Arıcılık yapan Selahattin Karadağ, özel kıyafetini giyip, uzun bir uğraş sonucu kraliçe arı ve diğerlerini dalların arasından bir tenekenin içine almayı başardı.