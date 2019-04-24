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Kuşadası'nda korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turistik çarşıdaki turunç ağacına oğul veren bal arıları, esnaf ve vatandaşları tedirgin etti.

Sağlık Caddesi’ndeki bir turunç ağacına gelen kraliçe arının etrafında toplanan bal arıları, ilginç görüntü oluşturdu.

Üç gün önceden başlayarak ağaç dallarında salkımlar oluşturan bal arıları, tedirginlik yaratınca, arıcılardan yardım istendi.
Arıcılık yapan Selahattin Karadağ, özel kıyafetini giyip, uzun bir uğraş sonucu kraliçe arı ve diğerlerini dalların arasından bir tenekenin içine almayı başardı.
Karadağ'ın çalışması sırasında çevre esnafın uyarısıyla vatandaşlar, bölgeye yaklaştırılmadı.
Karadağ, arıların bulunduğu tenekeyi alarak bölgeden ayrıldı. (DHA)
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Aydın Kuşadası

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