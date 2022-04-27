Kuşadası'nda sahile ceset vurdu! Yürüyüşe çıkanlar fark etti

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde dün akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDE DÖVİZ BULUNDU

Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu.

Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor. (DHA)

