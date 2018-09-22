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Kuşadası'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üsteğmen M.E.T. Kuşadası’nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Sivas'taki FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alınan ve yargılaması süren M.E.T'yi yakınlarının evinde yakaladı.

Sivas'a gönderilen şüphelinin Kuşadası’nda yakınlarının yanına geldiği ve ikamet ettiği adresini Kuşadası Jandarma Komutanlığına bildirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon soruşturma şüpheli

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