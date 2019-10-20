HABER

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, telefonla aradığı bir kadını 35 bin Euro dolandıran Hamit Altuney, ikinci bir kişiyi 40 bin Euro dolandırmaya çalışırken, polis ekiplerince yapılan takip sonucu suçüstü yakalandı.

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, telefonla aradığı bir kadını 35 bin Euro dolandıran Hamit Altuney, ikinci bir kişiyi 40 bin Euro dolandırmaya çalışırken, polis ekiplerince yapılan takip sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Altuney mahkemece tutuklandı.
Kuşadası'nda yaşayan bir kadını, 4 Ekim'de arayan kişi, polis olduğunu ve dolandırılacağını söyledi. Kadının bankadaki parasının sahte olup olmadığını kontrol etmek için çekmesini söyleyen kişi, daha sonra bu parayı kendisine getirmesini istedi. Bankaya giden kadın hesabındaki 35 bin Euroyu çekti daha sonra da kendisini polis olarak tanıtan kişiyle buluşup parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Hamit Altuney olduğu belirlendi.
Polis arama çalışmalarına devam ederken, Altuney yine birini arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak aynı yöntemle dolandırmaya çalıştı. Bu kez dolandırılmaya çalışıldığını anlayan kişi durumu polise bildirdi. Polis, dolandırılmak istenen kişi ile bir plan yapıp, Altuney'in kendisini tekrar araması halinde istediği parayı söylediği yere bırakması istedi. Altuney'in bu kişiyi aramasının ardından adres belirlendi. Polis ekiplerince yapılan takip ile buluşma noktasında Hamit Altuney, dolandıracağı kişiden 40 bin Euroyu almaya çalışırken suçüstü yakalandı
Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardında bugün adliyeye sevk edilen Hamit Altuney çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Mardin'de zincirleme kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 kişi yaralıMardin'de zincirleme kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 kişi yaralı
İstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralıİstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.