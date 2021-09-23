‘Kusursuz güzellik’ tabularına meydan okudu! Sosyal medyanın en popüler ismi haline geldi

Güzel olmak için sıfır beden ya da fit bir vücuda sahip olmanın gerekmediğini vurgulayan Sinstress yemekle olan ilişkisine dair itraflarda bulundu. Çocukken yaşıtlarının alaylarına ve aşağılamalarına maruz kaldığını açıklayan Sintress, o dönemlerde kilo vermek için kendisini aç bıraktığını söyledi. Sintress o günleri, “Okulda tombul bir çocuk olarak dalga geçildim. Bazen günlerce yemek yemiyordum. Yemek yemediğim günlerde ailemle aynı masada oturmak dahi panik atak geçirmeme neden oluyordu” sözleriyle anlattı.

“YİYECEKLERİN HASTA EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Yeme bozukluğunu gün geçtikçe daha büyük boyutlara ulaştığını vurgulayan Sintress, “Yiyeceklerden korktum. Fazla kilolu olmam kaygı seviyemi değiştirdi ve tüm yiyeceklerin beni hasta edeceğine inanmaya başladım. Haftalarca sadece biraz salata yiyordum. Hiç dışarı çıkmıyordum çünkü yemeğin yakınında olma fikri bile beni endişelendiriyordu” diye konuştu.

“KENDİMİ KABUL ETTİM”

Çocukluk döneminde yaşadığı yeme bozukluğundan sonra terapi aldığını açıklayan Sintress zaman içinde kendisini ve bedenini kabul etti. Vücut ölçülerini sevdiğini ve artık daha öz güvenli hissettiğini anlatan Sintress yaptığı paylaşımlarla OnlyFans ve Instagram’da popüler oldu.



