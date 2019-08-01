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Kusursuz kaşlara giden yol! İşte adım adım izleyeceğiniz yollar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır doğal kalın kaşlar oldukça moda. Ama doğuştan kalın kaşlı değilseniz modaya ayak uyduramayacaksınız diye bir şey yok.

Kusursuz kaşlara giden yol! İşte adım adım izleyeceğiniz yollar
  • İlk adım kaşlarınızın yeteri kadar kalın olup olmadığına karar vermek.

Eğer kaşlarınız yeteri kadar kalın değilse, üzülmeyin. Birkaç basit adımla daha bakımlı ve sağlıklı kaşlar uzatmak elinizde. Her gece yatağa gitmeden önce hintyağı, zeytinyağı veya badem yağıyla kaşlarınıza 3-5 dakika masaj yaparak kaşlarınızda gözle görülür bir değişim yaratabilirsiniz. Doğal ve sağlıklı kaşlara kavuşmanın bir diğer yolu da beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten geçiyor. Başta somon olmak üzere balıklar, kuru yemişler, kuru üzüm ve soya ürünleri tüketmek kıl foliküllerinin uyarılmasına, dolayısıyla kaşların ve saçların daha çabuk uzamasına sebep oluyor.

  • Yüzünüzün şekline göre uygun kaç biçimini bulun

  • Eğer yüzünüz yuvarlaksa, elinizden geldiğince yüksek bir kemer yaratmaya çalışın. Zaten yuvarlak bir yüzünüz varsa, yuvarlak olan bir kaş tercih etmek, yüzünüzü daha da yuvarlak gösterecektir.

  • Köşeli yüz hatlarına sahipseniz, kıvrımlı bir kaş tercih edin. Kıvrımın açısını yumuşak veya daha sert yapmak da mümkün.

  • Kalp şeklinde bir yüze sahipseniz, alçak kemerli ve yuvarlak kaş biçiminden şaşmayın. Bu biçim doğal bir görünüm sunacaktır. Ancak, kısa olan yüzünüze çok fazla uzunluk ekleyecek olan yüksek kemerden kaçınmanız gerektiğini söyleyelim.

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  • Yüzünüz oval hatlara sahipse, düz ve yumuşak kenarlı bir kaş şeklini tercih edin. Bu biçimde kaş çizgisi hafifçe yukarı gitmeli ve sonra nazikçe aşağı inmelidir.

  • Kaşınızı şekillendirirken bakmanız gereken üç nokta için kurşun kalem yönetimini kullanabilirsiniz. Kurşun kalemin ucunu kaşınıza koyup burnunuza paralel olarak yerleştirin. Bu nokta kaşınızın başlangıcı. Sonra, kalemi göz bebeğinize çapraz gelecek şekilde hareket ettirin. Kalemin ucu, yapacağınız kemerin üst sınırını belirler. Kalemin sapı burnunuzun ucuna gelene kadar harekete devam edin. Kalem ucunun vardığı son nokta kaşınızın bitiş noktası olacak. Aşağıdaki resimli anlatımdan da faydalanabilirsiniz.

    • KUSURSUZ KAŞ NASIL ALINIR?

    Buraya kadar olan teorik kısmı hallettiyseniz şimdi pratiğe geçiyoruz. Cımbızları hazırlayın, çünkü kaşları alma sırası geldi. Bu işlemi kusursuz bir şekilde yerine getirmeniz için birkaç ipucumuz var.

    • Öncelikle rahat bir yerleşme biçimi alın ve iyi bir aydınlatmaya sahip olduğunuzdan emin olun. Kullanacağınız yegane araç olan cımbızın kaşlarınızı kolayca kavrayacak ve koparacak kadar kaliteli olmasına özen gösterin.

    Şişmeleri, kızarıklıkları ve acıyı önlemek için kaşlarınızın üstünde bir parça buz gezdirin. İyi bir nemlendirici de aynı işi görecektir.

    Kaşları alırken çok dikkatli olun: eğer çok ileri gidip fazla alırsanız, garip bir şekilde ince görünür. Her cımbızlamadan sonra birkaç adım uzaklaşıp işlemin nasıl gittiğine bakın.

    • Kaşlarınızı taramak için özel bir fırça kullanın. Kaş çizgisinin kenarından taşan kıllar varsa cımbızla veya ufak bir makasla bunları da alın.

    KAŞLARIN İÇİ NASIL DOLDURULUR?

    Şimdi işin en zor kısmı olan kaş doldurmaya geldik. Buraya kadar gayet iyi gittiyseniz bundan sonrası için de kendinize güvenin! Düzgün doldurulan bir kaş, daha kalın ve daha doğal görünür. Eğer kaşınızın rengi saçınızın renginden daha açıksa, aradaki farkı kapatmak için kaş kalemlerinden faydalanabilirsiniz.

    Kaşınızın rengiyle saçınızın renginin birbirine mümkün olduğu kadar yakın olması gerektiğini unutmayın. Saçlarınızın tonundan daha koyu bir kaş rengi seçerseniz, bu kaşlarınızın biraz tuhaf görünmesine sebep olur.

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    Kaşlarınızı, kalem, kaş doldurma tozu ya da maskara kullanarak doldurabilirsiniz. Kalem, daha doğal bir görünüm oluşturmanıza ve seyrekliği gizlemenize yardımcı olur. Kaş tozu kullanmak ise, daha kalın kaşlar elde etmenize yardımcı oluyor. Ancak, isyankar ve zor biçimlenen bir kaş yapınız varsa, maskaraya yönelmelisiniz.

    • Mükemmel kaşlara giden yolun temel adımları, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın aynıdır.

    • Uygun bir kaş fırçası kulanın ve kılsız kısımları doldurmayı ihmal etmeyin.

    • Eğer gerekli görüyorsanız kaşınıza kuyruk yapın, alt ve üst çizgileri belirginleştirin.

    • Kaşınızın doğal şeklinin sınırlarına bağlı kalmaya özen gösterin. Çok fazla renklendirmeden kaçının, özellikle de burun köprüsünün çevresinde.

    • Eğer kaşlarınızın daha belirgin olmasını istiyorsanız, kaş ve göz kapağı arasını renklendirin. Bunu yapmak için, kaşın altına biraz kapatıcı ve gölgelendirici uygulayıp iyice karıştırın. Her şey bittiğinde gitmeye hazırsınız!


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