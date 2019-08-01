Kusursuz kaşlara giden yol! İşte adım adım izleyeceğiniz yollar

Eğer kaşlarınız yeteri kadar kalın değilse, üzülmeyin. Birkaç basit adımla daha bakımlı ve sağlıklı kaşlar uzatmak elinizde. Her gece yatağa gitmeden önce hintyağı, zeytinyağı veya badem yağıyla kaşlarınıza 3-5 dakika masaj yaparak kaşlarınızda gözle görülür bir değişim yaratabilirsiniz. Doğal ve sağlıklı kaşlara kavuşmanın bir diğer yolu da beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten geçiyor. Başta somon olmak üzere balıklar, kuru yemişler, kuru üzüm ve soya ürünleri tüketmek kıl foliküllerinin uyarılmasına, dolayısıyla kaşların ve saçların daha çabuk uzamasına sebep oluyor.
Yüzünüzün şekline göre uygun kaç biçimini bulun
Eğer yüzünüz yuvarlaksa, elinizden geldiğince yüksek bir kemer yaratmaya çalışın. Zaten yuvarlak bir yüzünüz varsa, yuvarlak olan bir kaş tercih etmek, yüzünüzü daha da yuvarlak gösterecektir.
Köşeli yüz hatlarına sahipseniz, kıvrımlı bir kaş tercih edin. Kıvrımın açısını yumuşak veya daha sert yapmak da mümkün.
Yüzünüz oval hatlara sahipse, düz ve yumuşak kenarlı bir kaş şeklini tercih edin. Bu biçimde kaş çizgisi hafifçe yukarı gitmeli ve sonra nazikçe aşağı inmelidir.
KUSURSUZ KAŞ NASIL ALINIR?
Buraya kadar olan teorik kısmı hallettiyseniz şimdi pratiğe geçiyoruz. Cımbızları hazırlayın, çünkü kaşları alma sırası geldi. Bu işlemi kusursuz bir şekilde yerine getirmeniz için birkaç ipucumuz var.
Şişmeleri, kızarıklıkları ve acıyı önlemek için kaşlarınızın üstünde bir parça buz gezdirin. İyi bir nemlendirici de aynı işi görecektir.
Kaşları alırken çok dikkatli olun: eğer çok ileri gidip fazla alırsanız, garip bir şekilde ince görünür. Her cımbızlamadan sonra birkaç adım uzaklaşıp işlemin nasıl gittiğine bakın.
KAŞLARIN İÇİ NASIL DOLDURULUR?
Şimdi işin en zor kısmı olan kaş doldurmaya geldik. Buraya kadar gayet iyi gittiyseniz bundan sonrası için de kendinize güvenin! Düzgün doldurulan bir kaş, daha kalın ve daha doğal görünür. Eğer kaşınızın rengi saçınızın renginden daha açıksa, aradaki farkı kapatmak için kaş kalemlerinden faydalanabilirsiniz.
Kaşınızın rengiyle saçınızın renginin birbirine mümkün olduğu kadar yakın olması gerektiğini unutmayın. Saçlarınızın tonundan daha koyu bir kaş rengi seçerseniz, bu kaşlarınızın biraz tuhaf görünmesine sebep olur.
Kaşlarınızı, kalem, kaş doldurma tozu ya da maskara kullanarak doldurabilirsiniz. Kalem, daha doğal bir görünüm oluşturmanıza ve seyrekliği gizlemenize yardımcı olur. Kaş tozu kullanmak ise, daha kalın kaşlar elde etmenize yardımcı oluyor. Ancak, isyankar ve zor biçimlenen bir kaş yapınız varsa, maskaraya yönelmelisiniz.
Mükemmel kaşlara giden yolun temel adımları, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın aynıdır.
Uygun bir kaş fırçası kulanın ve kılsız kısımları doldurmayı ihmal etmeyin.
Eğer gerekli görüyorsanız kaşınıza kuyruk yapın, alt ve üst çizgileri belirginleştirin.
Kaşınızın doğal şeklinin sınırlarına bağlı kalmaya özen gösterin. Çok fazla renklendirmeden kaçının, özellikle de burun köprüsünün çevresinde.
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