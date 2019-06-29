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'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı'nın (7), besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu.

'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı'nın (7), besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu. Fazıl Say, 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaygın beldesindeki Kardeşler İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Bager Çalışcı'yı, müziğe ilgisini fark eden babası Mehmet Çalışcı, müzik kursuna başlattı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager'in absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı'nın köy okulunda konser verme hayali, 18 gün önce gerçekleşti. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortam hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında daha önce piyano görmemiş öğrenciler ile köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven'ın 'Yalnızlık Senfonisi' ile 'Ay Işığı Sonatı'nı, Yann Tiersen'nin eserini ve güncel şarkıları çaldı. Bager Çalışcı, diğer hayalinin de Fazıl Say ile tanışmak ve birlikte konser vermek olduğunu söyledi.
Bager'in hikayesinin basında haber olarak yer almasının ardından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, aileye ulaştı ve 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile müzik öğretmeni Caner Keser'i davet etti.
Bager Çalışçı, babası Mehmet Çalışcı ve öğretmeni Caner Keser, konser için bugün 08.50 uçağıyla İstanbul'a gitti. Fazıl Say, evinde ağırladığı Bager, babası ve öğretmeni ile yakında ilgilendi. Bager ile sohbet eden Say, daha sonra birlikte piyano başına geçti. Konser provasını bırakıp Bager ile piyano çalan Say, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü piyanist Say, "Bager 7 yaşında, hatırlarsanız ilk konserini geçen ay Muş’un bir dağ köyünde çocuklara vermişti. Görme engelli bir güzel yetenek Bager. Bugün öğlen yaşadığı Muş’tan bizi ziyarete geldiler. Babası sevgili Mehmet bey, piyano hocası sevgili Caner bey, Bager’e eğitiminde ileride destek olacak olan Çev Sanat. Dostlar; piyano eğitimi uzun bir yoldur. 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka... Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım. Video’da katibim çalıyoruz ama Bager 'biraz ellerimiz birbirine karıştı' dedi. Fotoğraflarda günün anısı" diye yazdı.
Bager'in çok heyecanlandığını söyleyen baba Mehmet Çalışcı ise "Bager'in gayet doğal ama heyecanlı ve meraklı bir durumu, sormak istediği çok soru vardı. Piyanosunu merak etti. Piyanosuyla çaldı. 'Başka piyanistlerin eserlerini çalışmak istemiyorum, saygısızlık olur, Faz'ıl Say'ın eserini çalacağım' dedi. Çok iyi ve harika insanlar. Bager'i çok iyi ağırladılar. Çok ilgilendiler" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

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