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Kusursuzluk ölçütü Altın Oran'a Göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü model Bella Hadid dünyanın en güzel kadını seçildi. Dünyaca ünlü modelin yüz şekli, dudakları ve çenesi 'Altın Oran' kavramına oldukça uygun. Birçok ünlü ismin olduğu listede Bella'nın kardeşi Gigi ise yer almadı.

Kusursuzluk ölçütü Altın Oran'a Göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid

Altın Oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Bir yapı ya da sanat eserinin altın orana yakınlığı, onun aynı zamanda estetik olarak güzelliğinin bir ölçüsü olarak kabul görmüştür.

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Güzellikte oran ve uyumun ön planda olduğu “Altın Oran” yaklaşımı neden bazı insanları daha çekici bulduğumuza ışık tutuyor. Antik çağlardan günümüzdeki teknolojik tasarımlara kadar; sanatçı ve tasarımcılara ilham kaynağı olan “Altın Oran”; günümüzde estetik operasyonların planlanmasında da kullanılıyor.

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Buna göre dünyaca ünlü model Bella Hadid'in dudakları, çenesi, çenesinin büyüklüğü ve konumu da dahil olmak üzere mükemmel yüz şekli hesaplandı. Ve Bella yüzde 94 oranında zirveye çıktı.

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Kız kardeşi 24 yaşındaki Gigi Hadid ise ilk 10'a bile giremedi.

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İkinci sırayı yüzde 92,44'lük oranla Beyonce, üçüncü sırada ise yüzde 91,85 ile Amber Heard yer aldı. Amber'i Ariana Grande ve Taylor Swift takip etti. Kate Moss ise 6. sırada yer aldı. Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry ve Cara Delevigne'de ilk 10'da.

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Londra'da Kozmetik ve Plastik Cerrahi Merkezini yöneten Dr. De Silva, 'Yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmeliyeti ölçüldüğünde Bella Hadid açık ara kazanan oldu. Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, birisinin fiziksel olarak güzel olmasını sağlayan ve bazılarının ameliyatlarını planlarken teknolojinin yararlı olduğu konusundaki bazı gizemleri çözmemizi sağlıyor. Yazılım aynı zamanda yıldızları en mükemmel özelliklerine göre sıraladı' diye konuşuyor.

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