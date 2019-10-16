Kusursuzluk ölçütü Altın Oran'a Göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid

Altın Oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Bir yapı ya da sanat eserinin altın orana yakınlığı, onun aynı zamanda estetik olarak güzelliğinin bir ölçüsü olarak kabul görmüştür.

Güzellikte oran ve uyumun ön planda olduğu “Altın Oran” yaklaşımı neden bazı insanları daha çekici bulduğumuza ışık tutuyor. Antik çağlardan günümüzdeki teknolojik tasarımlara kadar; sanatçı ve tasarımcılara ilham kaynağı olan “Altın Oran”; günümüzde estetik operasyonların planlanmasında da kullanılıyor.

Buna göre dünyaca ünlü model Bella Hadid'in dudakları, çenesi, çenesinin büyüklüğü ve konumu da dahil olmak üzere mükemmel yüz şekli hesaplandı. Ve Bella yüzde 94 oranında zirveye çıktı.

Kız kardeşi 24 yaşındaki Gigi Hadid ise ilk 10'a bile giremedi.

İkinci sırayı yüzde 92,44'lük oranla Beyonce, üçüncü sırada ise yüzde 91,85 ile Amber Heard yer aldı. Amber'i Ariana Grande ve Taylor Swift takip etti. Kate Moss ise 6. sırada yer aldı. Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry ve Cara Delevigne'de ilk 10'da.