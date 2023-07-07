Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı! Çok sayıda ekip sevk edildi! Valilik açıklama yaptı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı. Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

"EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır." (AA)



