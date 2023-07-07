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  4. Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı! Çok sayıda ekip sevk edildi! Valilik açıklama yaptı

Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı! Çok sayıda ekip sevk edildi! Valilik açıklama yaptı

07.07.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir azot fabrikasındaki nitrik asit sızıntısı meydana geldi. Yaşanan sızıntıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Kütahya Valiliği de fabrika yakınlarındaki vatandaşları uyararak dışarıda bulunmamalarını istedi.

Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı! Çok sayıda ekip sevk edildi! Valilik açıklama yaptı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı. Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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"EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

AA-20230707-31618770-31618764-KUTAHYADA_AZOT_FABRIKASINDA_NITRIK_ASIT_SIZINTISI_MEYDANA_GELDI
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AA-20230707-31618770-31618763-KUTAHYADA_AZOT_FABRIKASINDA_NITRIK_ASIT_SIZINTISI_MEYDANA_GELDI

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır." (AA)

AA-20230707-31618770-31618769-KUTAHYADA_AZOT_FABRIKASINDA_NITRIK_ASIT_SIZINTISI_MEYDANA_GELDI

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya nitrik asit

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