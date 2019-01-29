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Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 800 bin lira olan haplarla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya giden 07 AEG 112 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine aracı çevre yolu üzerinde durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada arka tampon içerisine inşaat telleriyle bağlanmış poşet içerisinde 5 bin 200'ü tabanca şeklinde yapılmış, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Piyasa değerinin 800 bin lira olduğu açıklanan haplarla ilgili araçtaki Mustafa Çağlar K. (34) ve Halit G. (40) gözaltına alındı.

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'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya uyuşturucu tabanca

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