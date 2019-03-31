KÜTAHYA SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 509Toplam Seçmen : 164.087Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 28,29Kullanılan Oy : 39.510Geçerli Oy : 38.760Katılım Oranı : % 85,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPALİM IŞIK% 38,2114.810AK PARTİAHMET SAMİ KUTLU% 32,5212.606CHPEYÜP KAHVECİ% 25,629.932İYİ PARTİAYNUR SEZER% 1,41547SAADET PARTİSİÖMER FARUK EVREN% 1,27492DİĞER% 0,41159DPAYŞE CEYLAN% 0,36140DSPOSMAN ÇELİK% 0,0934BTPYASİN BAŞ% 0,0622TKPNADİDE NURDAN YILDIRIM% 0,0518* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı : % 42,86Katılım Oranı : % 89,72
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİARİF TEKE% 31,62413FERİT KARABULUTFERİT KARABULUT% 21,36279İYİ PARTİMENDERES AYDIN% 19,07249DİĞER% 12,94169CHPDOĞAN AKBUNAR% 8,58112MHPMEHMET AKBUNAR% 5,0566BTPHASAN KARTAL% 1,0714SAADET PARTİSİHAMİT DÖNMEZ% 0,314ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı : % 83,33Katılım Oranı : % 92,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPGÖKHAN GÜREL% 42,59526AK PARTİMUAMMER ÖZER% 38,7478BBPNECATİ KULİK% 13,85171DİĞER% 2,5131CHPALİ KISA% 1,8623SAADET PARTİSİMELİH ARSLAN% 0,45BTPERCAN ASA% 0,081ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 95,33
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHALİL BAŞER% 35,35274CHPALİ OKUR% 26,45205MHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 24,26188DİĞER% 9,6875SAADET PARTİSİHALİL İBRAHİM ÖZCAN% 4,1332BTPRECEP GÖL% 0,131DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı : % 38,46Katılım Oranı : % 89,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAHVET ERTÜRK% 33,36398CHPMUSTAFA TEMEL ERGÜN% 30,26361AK PARTİYURDAGÜL BAKKAL% 29,42351İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 5,768SAADET PARTİSİBEYTULLAH YILMAZ% 1,1714BTPALİ ÇELİKER% 0,081DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı : % 40Katılım Oranı : % 84,22
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİŞEMSETTİN AKAĞAÇ% 38,11117CHPZEKERİYA YILMAZ% 35,18108MHPNİYAZİ TEZCAN% 26,7182EMET
Açılan Sandık Oranı : % 70Katılım Oranı : % 88,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN DOĞAN% 48,072.325DPMUSTAFA KOCA% 31,361.517MHPHALİL TUNA% 8,56414İYİ PARTİMUSTAFA UÇAK% 6,24302SAADET PARTİSİMEHMET HAMAMCI% 3,58173BTPAHMET KALKAN% 1,7484DSPMUSTAFA AKIN% 0,4522GEDİZ
Açılan Sandık Oranı : % 40,35Katılım Oranı : % 87,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 43,452.506İYİ PARTİERDOĞAN DİRİCAN% 30,951.785MHPMEHMET OYAN% 22,661.307DPMÜNEVVER AZMİOĞLU% 2,13123SAADET PARTİSİGÜNAYDIN KUMRU% 0,423BTPHÜSEYİN GÜNGÖR% 0,2414ŞEREF TÜRKŞEREF TÜRK% 0,148DİĞER% 0,032HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı : % 35,71Katılım Oranı : % 88,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 61,58710İYİ PARTİAHMET BÜLBÜL% 33,74389MHPHİMMET PINAR% 3,4740SAADET PARTİSİŞERİF PEKTAŞ% 0,789DİĞER% 0,435PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 99,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 78,12.044MHPCAVİT ERDOĞAN% 16,35428DİĞER% 2,8775İYİ PARTİİBRAHİM YILMAZ% 2,5266SAADET PARTİSİBİLAL SELÇUK% 0,154SİMAV
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 84,4
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİADİL BİÇER% 45,953.528İYİ PARTİMETİN KARAKUYU% 28,992.226MHPERAY EFE% 14,551.117DPKASIM KARAHAN% 5,6430CHPGÜLCAN BÜTÜN% 3,67282SAADET PARTİSİGÖKALP ÖZCENGİZ% 0,6449DİĞER% 0,5341BTPHALİL CEYLAN% 0,075ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı : % 27,27Katılım Oranı : % 91,03
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPLÜTFİ MUTLU% 46,31207AK PARTİRASİM DAŞHAN% 44,74200MHPFEHMİ YAVUZ% 7,8335DPSEMA AKÇALIOĞLU% 1,125TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı : % 53,94Katılım Oranı : % 86,22
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİDAVUT EFE% 44,8610.835AK PARTİMUSTAFA GÜLER% 44,2310.683MHPKAZIM BAYRAM% 6,091.472CHPFİSUN AKTAKKA YILDIZ% 3,44830DİĞER% 1,08262DPNİHAT ÖZDEN% 0,1741BTPVELİ ŞAHİN% 0,1331
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