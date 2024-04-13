HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

13.04.2024 19:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da kapatılan pavyonlar, mahkemenin verdiği kararla 3 ay sonra açılmıştı. Pavyonlar bu sefer de Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlenerek kapatıldı. Daha önce pavyonların kapatılmasıyla ilgili olarak Kütahya Valisi Musa Işın, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" demişti.

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Kütahya Valiliği, ocak ayında pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmenin faaliyetini süresiz olarak kapattı. Ruhsatları iptal edilen işletmeler polis eşliğinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Üç aylık sürenin ardından Kütahya İdare Mahkemesi, işletmelerin başvurusu üzerine kapatma hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşletmelerde Ramazan Bayramı’nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.

KUTAHYA’DA-PAVYONLAR-IKINCI-KEZ-MUHURLEN_39708 (2)

YENİDEN MÜHÜRLENDİRLER

Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti. İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

KUTAHYA’DA-PAVYONLAR-IKINCI-KEZ-MUHURLEN_39708

"BEN YETKİMİ KULLANARAK KAPATTIM"

Kütahya Valisi Musa Işın pavyonların kapatılmasıyla ilgili şunları ifade etmişti:

"Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır. Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı."

AW120591_01

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP’li Tanju Özcan, Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek görevine başladıCHP’li Tanju Özcan, Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek görevine başladı
AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"
MHP itiraz etmişti! YSK'dan Kütahya kararıMHP itiraz etmişti! YSK'dan Kütahya kararı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Pavyon
En Çok Okunan Haberler
İspanyol hakem VAR'dan bağlanarak golü iptal ettirdi

İspanyol hakem VAR'dan bağlanarak golü iptal ettirdi

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Kütahya Valisi 'Ben yetkilerimi kullanarak kapattım' demişti! Yeniden açılan pavyonlarla ilgili yeni karar

Bulut, İmamoğlu'na 'milli güvenlik sorunudur' diyerek yüklendi

Bulut, İmamoğlu'na 'milli güvenlik sorunudur' diyerek yüklendi

AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

Daha önce böylesini görmediniz! İki duvar arasında sıkışıp kaldı

Daha önce böylesini görmediniz! İki duvar arasında sıkışıp kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.