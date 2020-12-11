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Kütahya’da 500 gram esrar ele geçirildi

11.12.2020 22:13 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da 500 gram esrar ele geçirildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir şahsın üzerinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde S.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir şahsın üzerinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde S. K. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanan şahsın üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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