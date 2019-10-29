Kütahya'da 8 asırlık ağaçlardan kestane hasadı

Kütahya'da 810 yaşındaki üç anıt ağaçta yetişen kestaneler hasat edildi.

Merkeze bağlı Kumarı Mahallesi'ndeki kestane hasadı, Vali Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Vali Toraman, törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın orman bakımından zengin olduğunu söyledi.

Kentin yılda ortalama 2 bin ton kestane rekoltesi olduğunu bildiren Toraman, "Tescillenmiş 139 anıt ağacımız var. İlimizin kestane ormanları ağırlıklı olarak Simav ilçemizde. Toplanan kestaneler hem Simav'ın hem de Kütahya'nın ekonomisine önemi katkı sağlıyor." dedi.

Toraman, Kumarı'daki üç kestane ağacının her birinin 810 yaşında olmasına rağmen halen meyve verdiğini, mahalle sakinlerinin topladıkları ürünü satarak gelir elde ettiğini belirtti.

Keskin de anıt ağaçlardan aldıkları tohumlardan üretecekleri fidanları gelecek sene dikeceklerini ifade etti.

