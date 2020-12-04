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  4. Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

04.12.2020 23:50 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fuar Alanı’nda 16 adet tarihi eseri kaçırmak isteyen kişileri yakaladı.

Kütahya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fuar Alanı’nda 16 adet tarihi eseri kaçırmak isteyen kişileri yakaladı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuar alanında durumundan şüphelenilen bir aracı kontrol etti. Yapılan kontrol sonrası bir poşet içerisinde bazı objeler olduğu tespit edildi. KOM Şubesi ekiplerince yapılan detaylı kontrolde poşet içerisinde, Helenistik ve Roma dönemlerine ait toplam 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. A.B. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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