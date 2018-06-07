Küvete boylu boyunca uzanan Bülent Ersoy'un bir bildiği varmış! İşte süt banyosunun faydaları

Ünlü şarkıcı Mariah Carey de son zamanlarda güzellik bakımı olarak süt banyosu tercih ettiğini, sık sık sütle yıkandığını söyleyerek dikkat çekmişti.

Dermatologlar, sütte ölü hücrelerin çıkarılması, kırışıklıkların azaltılması ve cilt dokusunun sıkılaştırılması da dahil olmak üzere birçok faydası olduğunu söylüyor. Dermatolog Dr. Douglas Altcheck DailyMail'e verdiği röportajda süt ürünlerinin cildi nasıl beslediğini, banyoda ne kadar kalmanız gerektiğini ve kullanılması gereken süt türünü anlattı.

Sütün iyileştirme özellikleri

Efsane Mısır kraliçesi Kleopatra'nın kırışıklıkları azalttığı ve cildini beslediği için ekşi eşek sütünde banyo yaptığı haberlerini biliyoruz. Dr. Altcheck, ekşi süt banyosunun kullanılmasını önermiyor, ancak sütün E vitamini ve çinko gibi protein ve cilt besleyici mineraller içerdiğini söylüyor.

E vitamini, cilt kuruluğu, ince çizgiler ve kırışıklıklara neden olan moleküller olan serbest radikallerin etkilerini yok ederler. Bu arada D vitamininin sivilceleri en aza indirdiği, cilt elastikiyetini artırdığı ve koyu lekelerin görünümünü azalttığı gözlemlenmiştir.