Küvete boylu boyunca uzanan Bülent Ersoy'un bir bildiği varmış! İşte süt banyosunun faydaları

Ünlü şarkıcı Mariah Carey de son zamanlarda güzellik bakımı olarak süt banyosu tercih ettiğini, sık sık sütle yıkandığını söyleyerek dikkat çekmişti.
Dermatologlar, sütte ölü hücrelerin çıkarılması, kırışıklıkların azaltılması ve cilt dokusunun sıkılaştırılması da dahil olmak üzere birçok faydası olduğunu söylüyor. Dermatolog Dr. Douglas Altcheck DailyMail'e verdiği röportajda süt ürünlerinin cildi nasıl beslediğini, banyoda ne kadar kalmanız gerektiğini ve kullanılması gereken süt türünü anlattı.
Sütün iyileştirme özellikleri
Efsane Mısır kraliçesi Kleopatra'nın kırışıklıkları azalttığı ve cildini beslediği için ekşi eşek sütünde banyo yaptığı haberlerini biliyoruz. Dr. Altcheck, ekşi süt banyosunun kullanılmasını önermiyor, ancak sütün E vitamini ve çinko gibi protein ve cilt besleyici mineraller içerdiğini söylüyor.
E vitamini, cilt kuruluğu, ince çizgiler ve kırışıklıklara neden olan moleküller olan serbest radikallerin etkilerini yok ederler. Bu arada D vitamininin sivilceleri en aza indirdiği, cilt elastikiyetini artırdığı ve koyu lekelerin görünümünü azalttığı gözlemlenmiştir.
Dr Altcheck ayrıca iki vitaminin iyileştirici özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Ve ekliyor, 'D vitamini ve E vitamini cildin UV ışınlarından, rüzgardan, güneşten, kirletici maddelerden ve kirlilikten ne kadar hızlı onarıldığını hızlandıracaktır.'
Dermatolog, ''Laktik asit, cildin daha pürüzsüz olmasını sağlayan bir iyileştirici üründür'' diyor. Laktik asit, cildin eski, ölü cilt hücrelerini dökerek, altında gizli yeni ve sağlıklı cilt hücrelerini açığa çıkarmaya teşvik eden bir alfa hidroksi asittir.
Banyonun hazırlanması
Dr Altcheck, ılık süt kullanmanın daha iyi olduğunu söylüyor çünkü soğuk süte nazaran cilde daha hızlı nüfuz ediyor - ancak banyoda uzun süre kalmamaya karşı uyarıyor. Süt banyosunda 15 dakikadan fazla kalınmaması öneriliyor.
Hangi süt kullanılmalıdır?
Dr. Altcheck yağ içeriği yüksek olan süt türü öneriyor. Karbonhidrat içeren bir yiyeceğin kan şekeri seviyelerini ne kadar artırdığını gösteren glisemik indeks tablosunda, tam yağlı süt yaklaşık 27 seviyesine ulaşırken yağsız süt 32 seviyesine sahiptir.
Glisemik indekste daha yüksek olan gıdalar, derideki yağ bezlerinin aktivitesini artıran ve akne oluşumuna katkıda bulunabilecek hormonları yükseltir. Yüksek glisemik besinler, aynı zamanda, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve daha kırılgan olmasına neden olur.
Ancak, Dr Altcheck'e göre en iyi süt seçeneği, yayıkayranı. Ayran laktik asit yüklüdür, bu da ölü cilt hücrelerini azaltmaya, yaşlılık lekelerini hafifletmeye ve cildi sıkılaştırma gibi çeşitli cilt sorunlarının geçmesine yardımcı olur. Altcheck, 'Ayranın içinde en yüksek laktik asit var ve cilde daha yumuşatıcı olacak' diyor.
Süt çabuk ayrışacağından ve sonrasında kokmaya başlayacağından banyo bittikten sonra iyice durulanılmasını söylüyor Dr. Altcheck.
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