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Küvetler neden genellikle bir kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorgun geçen bir günün ardından sıcak banyo kadar rahatlatıcı bir başka eylem düşünülemez. Banyo yapmanın rahatlatıcı etkisi üzerine yapılan araştırmalar stres ve yorgunlukta önemli bir azalma olduğu ortaya koydu. Ancak standart küvetlerin boyutu genellikle bacaklarınızı uzatabilecek kadar uzun değildir. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü?

Küvetler neden genellikle bir kişinin boyundan daha kısa oluyor?

İlk küvet yapımı Antik Çağ’a kadar uzanır. Antik Roma vatandaşları banyo geleneğini M.Ö. 3. yüzyılın sonunda Yunanistan’dan ödünç almıştır. Modern dünyaya adapte edilen küvetler ilk olarak 18. yüzyılın ortalarında Hollanda’da tanıtıldı. 1828 yılında İngiltere’de ortaya çıktıktan sonra bütün Avrupa’ya yayıldı. O dönemde küvetlerin büyük bir bölümü dökme demir ve porselenden yapılıyordu. Peki küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

GÜVENLİK

Banyo, evinizdeki en tehlikeli yerdir. Farkına varmadan bir küvette uykuya dalmanız ve suyun altına kaymanız pek olası olmasa da, bayılma ve boğulma tehlikesi kesinlikle oradadır. Banyo yaparken sıcak su kalp için bir yük haline gelir ve bu da ‘sıcak küvet’ senkopuna neden olabilir. Bu durumda, su altına dalamamak daha iyidir. Evde küçük çocuğu olanlar, herhangi bir boğulma tehlikesine karşın 46 cm'den derin küvet satın almamalıdır.

BANYO ALANINI VERİMLİ KULLANMAK

Birçok evde banyolar küçük olma eğilimi içerisindedir. Bu yüzden bu alanı verimli kullanmak oldukça önemlidir. Küvet boyutları dünya çapında farklılık gösterir, ancak özellikle eski binalardaki standart küvetler 152 cm uzunluğunda, 81 cm genişliğinde ve 46 cm derinliğindedir. Bu, ortalama bir yetişkinin dik oturması ve bacaklarını minimum gereksinimleri karşılayan suya daldırması için yeterlidir.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Daha büyük bir küveti sıcak suyla doldurmak için ekstra su ve elektrik harcanması gerekir. Maliyeti çok değişir, ancak yine de su tüketimine tek başına bakabiliriz. Küçük bir küvette 160 litreyle günlük banyonuzu yapabilirken, büyük bir küvette 300 litre suya ihtiyacınız vardır.

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