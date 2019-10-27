HABER

Kuveyt 29 yıl sonra Irak'tan 200 bin kitabı geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kuveyt 29 yıl sonra Irak'tan 200 bin kitabı geri aldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetimi, Irak'ın 29 yıl önce Kuveyt'i işgali esnasında çalınan yaklaşık 200 bin kitabı geri aldığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın 1990 yılında ülkeyi işgali esnasında çalınan Ulusal Kütüphane ve Kuveyt Üniversitesine ait yaklaşık 200 bin kitabı Irak Dışişleri Bakanlığından teslim aldı.

KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulaziz el-Carallah, ülkesinin, işgal sonrasında sistematik bir şekilde yağmalanan tüm ulusal arşivi ve mal varlığını teslim etmesi için Irak'ı teşvik etmeye devam ettiğini belirtti.

Carallah, teslimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2107 sayılı kararı doğrultusunda, BM ve BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) iş birliği ve denetiminde gerçekleştiğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf da ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin Kuveyt ile ilgili kararını uygulamada kararlı olduğunu kaydetti.

- Ne olmuştu?

Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek 2 gün içinde ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
Bu düğünde gelinler de damatlar da ikizBu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
İkiz mutlulukİkiz mutluluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak kitap Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.