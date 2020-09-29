HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuveyt Emiri hayatını kaybetti!

Kuveyt Emiri hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuveyt Emiri hayatını kaybetti!

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu. 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti. Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıdır.

1930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev yaptı. 1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Sabah kendisini Temmuz 2003'te Şeyh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ın yerine başbakan olarak atayan önceki Emir Cabir Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ın üvey kardeşidir. Daha önce 1963-2003 arası 40 yıl sureyle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve dünyanın en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanları'ndan biridir.

13 Temmuz 2003 - 29 Ocak 2006 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yaptı.

1990 senesinde Irak Savaşı öncesi eşi Şeyha Fitooh'u kaybetti. İki oğlu ve bir kızı vardır. İlk oğlu Şeyh Nasir Kraliyet Sarayının (Divan Emiri) bakanıdır ve dünyanın en büyük İslami Sanat Koleksiyonunun (Al-Sabah Koleksiyonunun) sahibidir. İkinci oğlu Şeyh HamiD iş adamıdır ve Burgan Bank, Gulf Insurance ve Marina Mall gibi Kuveyt'teki en büyük holdinglerin başındadır. Kızı Şeyha Salwa Temmuz 2002 tarihinde göğüs kanseri nedeniyle hayatini kaybetti. Şeyh Sabah kızına olan düşkünlüğü dolayıyla sarayına "Salwa Sarayı" (Dar Salwa) adını verdi. Oğlu Şeyh Ahmet gençken 1969 yılında trafik kazası nedeniyle öldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Azerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yokAzerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yok
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Diğer Haberler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Hava kuvvetlerimizin cephaneliğinde F-16 jetleri yok
Azerbaycan: Cephaneliğimizde F-16 jetleri yok
Alyansı takıldı parmağı koptu! 'Parmağımın uçuşunu izledim'
Korkunç! Alyansı takıldı parmağı koptu
Kuzey Kore kara sularında öldürülen kişi kumar borcu yüzünden kaçmaya çalışmış
Öldürülen kişi kumar borcu yüzünden kaçmaya çalışmış
İstanbul'da dolu alarmı! Kadıköy'deki galericilerden kilimli, paspaslı önlem
Kadıköy'deki galericilerden kilimli, paspaslı önlem
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Pompeo'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması
ABD'den Türkiye-Yunanistan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.