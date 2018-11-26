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Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kızılay, İHH ve Sadakataşı'nın da katıldığı konferansta Kuveyt ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 300 insani yardım kuruluşu hazır bulundu

KUVEYT (AA) - Dünyadaki açlık sorununa dikkati çekmek ve sorunun çözümüne destek olmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı Kuveyt'te başladı.

"İnsani çalışma alanında aktif katılım ve bilgi paylaşımı" konulu 8. İnsani Yardım Konferansı, 300 insani yardım kuruluşunun katılımıyla başkent Kuveyt'te başladı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü'nün, "dünyadaki bir milyar aç insanın doyurulması" sloganıyla düzenlediği konferansa, Kuveyt'teki 150 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra uluslararası alanda faaliyet gösteren 150 insani yardım kuruluşu katıldı.

Toplantıda Kızılay, İHH ve Sadakataşı başta olmak üzere Türkiye'den de bazı sivil toplum kuruluşları hazır bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Abdullah el-Matuk, konferansın, dünyadaki milyonlarca insanın hayatını tehdit eden en tehlikeli sorunlardan biri olan açlık konusunu ve insanlık üzerindeki yıkıcı etkisine ışık tutmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

- Dünyada 9 kişiden biri açlığın pençesinde

"Dünyada 821 milyondan fazla kişi, yani her 9 kişiden biri açlığın pençesinde. Milyonlarca kişi, ihtiyacı olan gıdaya erişemiyor." diyen Matuk, beş yaş altı 150 milyon çocuğun yetersiz beslendiğine ve açlık sorununun bebek ölümlerinin başında geldiğine dikkati çekti.

Matuk, konferans kapsamında "dünyadaki bir milyar aç insanın doyurulması" adı altında bir kampanya başlattıklarına işaret ederek, konferansa katılan kuruluşlara bir yıl devam edecek olan bu girişimi desteklemeleri çağrısında bulundu.

Kuveyt Vakıflar Bakanı Fahd el-Afasi de ülkesinin, dünyadaki insani sorunların çözümüne destek verdiğini ve ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkesin yanında durduğunu dile getirdi.

İlk olarak 2010 yılında Umman'da yapılan İnsani Yardım Konferansı'nın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönem toplantıları Kuveyt ev sahipliğinde, yedincisi ise geçen yıl Bahreyn'de düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
insani yardım konferansı Kuveyt

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