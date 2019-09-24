KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki bazı yetkilileri iki ülke arasındaki sınır sorununu körüklemeye çalışmakla suçladı.

Kuveyt'teki Er-Rey gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Kuveyt'in Irak ile 162. noktadan sonraki deniz sınırını çizmeye çalıştığını söyledi.

Hor Abdullah Anlaşması'nın, "deniz sınırının tamamının çizildiği bir anlaşma" olduğu yönündeki söylemin doğruyu yansıtmadığını ifade eden Carallah, "Hor Abdullah anlaşması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan 833 sayılı karar doğrultusunda yapıldı. 162'inci noktadan sonrasıyla ilgili süreç ise uluslararası yasalara göre sınırların çizilmesi için taraflar arasında müzakere yapılmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kuveyt'in deniz platformu inşa ettiği Feşt el-Ayc bölgesiyle ilgili Irak'ın BMGK'ya yaptığı şikayete ilişkin de konuşan Carallah, "Maalesef kardeş ülke Irak'ta bazı tarafların, bu meseleleri körüklemeye çalıştığını görüyoruz. Irak'taki kardeşlerimizin BMGK'ye yaptığı şikayeti inceliyoruz. İçerik, sadece durumu açıklamaktan ibaret." diye konuştu.