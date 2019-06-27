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Kuyuya düşen fil yavrusu 18 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kuyuya düşen fil yavrusu 18 saatte kurtarıldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaklaşık 8 metre derinliğindeki açık bir kuyuya düşen fil yavrusu, 18 saat süren operasyonun ardından kurtarıldığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kannur bölgesinde 7,6 metre derinliğindeki kuyuya düşen 4 yaşındaki fil yavrusu, orman ve polis departmanı yetkilileri ile yöre halkından oluşan ortak bir ekibin yürüttüğü 18 saatlik operasyonun sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir iş makinesinin kuyunun içine doğru yol kazdığı kurtarma operasyonu sırasında, tırmanmaya çalışırken birkaç kez kayarak yeniden düşen fil yavrusu sonunda dışarıya çıkarıldı ve yakındaki ormanlık bölgede bekleyen sürüsüne katıldı.

Veterinerler, düşmesine rağmen fil yavrusunda görünür bir yaraya rastlamadıklarını belirtti.

Yöre halkı, 11 filden oluşan bir sürünün kuyunun etrafında dolaşmaya başlamasıyla fil yavrusunun kuyuya düştüğünü fark ettiklerini belirtti.

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fil kerala

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