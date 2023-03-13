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Kuzenine kurşun yağdırmıştı! Adliyeye girerken bunları söyledi: 'Başkasının ırzına göz dikenin sonu budur'

13.03.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. M.A., kuzeni Işık Filiz'i evinde silahla öldürdü. Olay sonrası kaçan M.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. M.A., adliyeye sevk edildiği sırada, "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" dedi. Yeğeni B.A.'nın ise, "Amca her zaman yanındayım" dediği duyuldu. İşte detaylar...

Kuzenine kurşun yağdırmıştı! Adliyeye girerken bunları söyledi: 'Başkasının ırzına göz dikenin sonu budur'

İzmit'te dün sabah saatlerinde Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Işık Filiz (58), yan binasında oturan akrabası B.A. isimli genç kızın evinin camlarını kırmış, B.A.’nın amcası M.A. ile de aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.A., kuzeni Işık Filiz’e tabanca ile ateş ederek kaçmış, yaralanan Işık Filiz ise hastanede hayatını kaybetmişti. Işık Filiz’in iki gün önce B.A.’yı darp ettiği, bu olaydan sonra korkan genç kızın yanında amcası M.A.’nın kaldığı iddia edilmişti.

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"KİM BAŞKASININ IRZINA GÖZ DİKİYORSA SONU BUDUR"

Polis ekipleri tarafından yakalanan M.A., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. adliyeye getirildiği sırada yeğeni B.A., "Amca her zaman yanındayım" dedi. M.A. ise "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diye konuştu.

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İHA

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cinayet Kocaeli

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