Kuzenlerin makyajla değişimini görenler gözlerine inanamıyor! "Hükümetin makyajı yasaklaması gerektiğini söylüyor "

Ray Dazzy , kendisinin ve kuzeni Rosalinda Dershmuk'un TikTok hesaplarından paylaştıkları makyaj videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kamera karşısında makyajsız görünümlerini göstermesiyle başlayan videonun sonlarında makyajla olan değişimleri yer aldı.

Değişimleri sonucunda kusursuz tenleri ve ışıltılı gözleriyle kusursuz görünümlerini TikTok hesapları üzerinden paylaştılar. Siyah ve yeşil bir peruk sayesinde saçları da kısa ve gri saçtan kurtuldu.

"ERKEKLERİN BİZE GÜVENMEMESİNE ŞAŞMAMALI"

Bazıları makyaj becerilerinin katıksız gücü karşısında dehşete kapıldı. Bir kişi "Hükümet yasağı ciddi şekilde telafi edilebilir" diye yazarken, bir diğeri "Erkeklerin bize güvenmemesine şaşmamalı" diye ekledi.

"BU YASA DIŞI"

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yasa dışı," diye ekledi. Bir diğer yorumda ise "Her zaman yağmur yağarken bir randevuya çıkmamın nedeni bu." denildi.

ÖNCEKİ HALLERİNDE DE MAKYAJ YAPTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Diğerleri, kuzenlerin göz altlarını daha koyu ve dişlerini daha sarı yapmak için kozmetik kullanarak başlangıçta makyajsız görünümde kendilerini daha kötü gösterdiklerini iddia etti.

