Kuzey Kore Covid-19’u durdurmak için sıra dışı önlemler aldı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’ndeki bazı kaynaklardan edinilen bilgide Kuzey Kore’nin, Çin sınırı boyunca kara mayınları döşediği ve hastalığı kontrol altına alamayan yetkilileri ölüm cezasına çarptırabileceği öğrenildi. Kim Jong-un, Kuzey Kore’de Covid-19 vakası olmadığını söyledi.

Kuzey Kore, koronavirüse karşı sıra dışı önlemler alıyor.

Ulusal İsthibarat Servisi’nden Park Jie-won, Seul’deki genel merkezde parlamento denetimine katıldı.

Yetkililer, tıbbi altyapının yetersizliği nedeniyle ülke çağında yıkıcı sonuçlara yol açabileceği korkusu üzerine Kuzey Kore’nin olağanüstü önlemler aldığı konusunda uyarıda bulundu. İstihbarat komitesinin kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantısında, Ha Tae-keung, Kuzey Kore’de bir tür koronavirüs travması olduğuna dair uyarıda bulunarak “Koronavirüs ile fiziksel ya da teknik bir başa çıkma yöntemi olmadığı için, Kuzey Kore’de koronavirüs travması gibi bir şey yaşanıyor. Kuzey, sınırlarını kapattı ve Çin’le olan sınır bölgelerine kara mayını döşedi” dedi.

İstihbarat teşkilatına göre, ülkedeki olağanüstü hal yasası, hastalığı kontrol edemeyen yetkililerin ölüm cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor. Ha Tae-keung’un “Vakaların trenle taşınması durumunda bulaşma riski olduğu için, kritik hastalar vagonlarla taşınıyor” diyerek söz ettiği Kuzey Kore’de koronavirüs korkusu nedeniyle ülke dışından herhangi bir malzeme kabul edilmiyor. Tae-keung, Ağustos ayında gümrükten mal kabulu yapan memurların ağır şekilde cezalandırıldığını belirtti. Sınır kontrollerini sıkı tutan Kuzey Kore’nin Çin’le olan sınır bölgelerine kara mayını döşediği söyleniyor.

Seul’de bir araya gelen komite, Kuzey Kore’nin koronavirüs nedeniyle aldığı sıra dışı önlemler konusunda uyarıda bulundu.

Komiteye göre, Kuzey Kore’de iktidardaki İşçi Partisi, 27 Şubat’ta bir belgede, virüsün ülkede yayılması durumunda 500 bin insanın ölebileceği uyarısı yer alıyor. Güney Kore’de kayıtlara geçen 27 bin enfekte ve 474 ölü sayısına, Çin’deki 91 bin vaka ve 5 bine yakın ölü sayısına rağmen, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia etti.