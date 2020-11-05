Kuzey Kore Covid-19’u durdurmak için sıra dışı önlemler aldı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’ndeki bazı kaynaklardan edinilen bilgide Kuzey Kore’nin, Çin sınırı boyunca kara mayınları döşediği ve hastalığı kontrol altına alamayan yetkilileri ölüm cezasına çarptırabileceği öğrenildi.
Kim Jong-un, Kuzey Kore’de Covid-19 vakası olmadığını söyledi.
Kuzey Kore, koronavirüse karşı sıra dışı önlemler alıyor.
Ulusal İsthibarat Servisi’nden Park Jie-won, Seul’deki genel merkezde parlamento denetimine katıldı.
Yetkililer, tıbbi altyapının yetersizliği nedeniyle ülke çağında yıkıcı sonuçlara yol açabileceği korkusu üzerine Kuzey Kore’nin olağanüstü önlemler aldığı konusunda uyarıda bulundu.
İstihbarat komitesinin kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantısında, Ha Tae-keung, Kuzey Kore’de bir tür koronavirüs travması olduğuna dair uyarıda bulunarak “Koronavirüs ile fiziksel ya da teknik bir başa çıkma yöntemi olmadığı için, Kuzey Kore’de koronavirüs travması gibi bir şey yaşanıyor. Kuzey, sınırlarını kapattı ve Çin’le olan sınır bölgelerine kara mayını döşedi” dedi.
İstihbarat teşkilatına göre, ülkedeki olağanüstü hal yasası, hastalığı kontrol edemeyen yetkililerin ölüm cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor.
Ha Tae-keung’un “Vakaların trenle taşınması durumunda bulaşma riski olduğu için, kritik hastalar vagonlarla taşınıyor” diyerek söz ettiği Kuzey Kore’de koronavirüs korkusu nedeniyle ülke dışından herhangi bir malzeme kabul edilmiyor. Tae-keung, Ağustos ayında gümrükten mal kabulu yapan memurların ağır şekilde cezalandırıldığını belirtti.
Sınır kontrollerini sıkı tutan Kuzey Kore’nin Çin’le olan sınır bölgelerine kara mayını döşediği söyleniyor.
Seul’de bir araya gelen komite, Kuzey Kore’nin koronavirüs nedeniyle aldığı sıra dışı önlemler konusunda uyarıda bulundu.
Komiteye göre, Kuzey Kore’de iktidardaki İşçi Partisi, 27 Şubat’ta bir belgede, virüsün ülkede yayılması durumunda 500 bin insanın ölebileceği uyarısı yer alıyor.
Güney Kore’de kayıtlara geçen 27 bin enfekte ve 474 ölü sayısına, Çin’deki 91 bin vaka ve 5 bine yakın ölü sayısına rağmen, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia etti.
Analistler ise 26 milyona yakın nüfusa sahip ülkede koronavirüs vakası olmamasının pek olası olmadığını belirtti.
Kaynaklar, Çin sınırına yakın şehirlerdeki hastalar için koronavirüs kampları inşa edildiğini söylerken Seul merkezli sivil toplum kuruluşu Helping Hands Korea aktivisti Tim Peters, kamplardaki hastaların düzgün bir tedavi görmediğini ve orada açlığa terk edildiklerini belirtti.
Peters, bu kamplara yerleştirilen insanlara çok az yiyecek ve ilaç sağlandığını öğrendiğini belirterek “Kaynaklarım, kamplardaki kişilerin yalnızca salgın nedeniyle değil, açlık ve bakımsızlık nedeniyle öldüğünü söylüyor” dedi.
Kuzey Kore, koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı sınır kısıtlamalarıyla Ocak ayından beri kırmızı alarmda.
Geçtiğimiz ay devlet televizyonu, yılın belli zamanlarında Moğolistan ve Çin çöllerinden gelen “sarı tozla” beraber koronavirüsün yayılabileceği konusunda halkı uyararak, evden çıkmamalarını söyledi.
Kuzey Kore, Ocak ayından beri koronavirüs alarmında.
Kim Jong-un, ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ediyor.