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Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 07:21 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin, Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.

Çoklu füze fırlatma sistemini içeren bir tatbikatın parçası olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, füzelerin yaklaşık 50 kilometre yüksekliğe ulaşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği vurgulandı.

Füzelerin türüne ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki gelişmelerin izlendiği kaydedildi.

Kuzey Kore, 2 Mart’ta, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlemişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
füze denemesi Güney Kore Kuzey Kore Sondok bölgesi

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