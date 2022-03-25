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Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama! "İlk kez fırlattık"

25.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, dün (perşembe) fırlatılan balistik füzeyle ilgili açıklama yaptı. Basına yansıyan haberlerde, kıtalar arası füze olduğu iddialarını doğrulayan yönetim, bu füzenin ilk kez denendiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama! "İlk kez fırlattık"

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı. Ayrıca bunun ilk kez denendiği de bildirildi...

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti. (AA)

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Kuzey Kore
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