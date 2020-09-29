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Kuzey Kore kara sularında öldürülen kişi kumar borcu yüzünden kaçmaya çalışmış

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kore Yarımadası’nda yeni bir gerginliğe yol açan ve Kuzeyli askerler tarafından öldürülen Güneyli kişinin kumar borcu yüzünden kaçmaya çalıştığı iddiaları doğrulandı. 2 çocuk babası adamın toplamda 282 bin 240 dolar borcunun, bunun yüzde 80'i de kumar borcu olduğu açıklanmıştı.

Kuzey Kore kara sularında öldürülen kişi kumar borcu yüzünden kaçmaya çalışmış

Güney Kore hükümet yetkilisi, geçen hafta Kuzey Kore’nin kara sularına girmesinin ardından öldürülen Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

47 yaşındaki kişinin kumar borçlar yüzünden kaçmaya çalıştığını doğrulayan yetkili, olumsuz akıntıya karşı can yeleği ve kişisel yüzdürme donanımı yardımıyla yüzdüğünü, Kuzey'e iltica etme niyetinde olduğunu söyledi.

Öldürülen kişinin Kuzey Kore sularına nasıl girdiğine dair net bilgi olmamakla beraber kötüleşen maddi durumundan dolayı Güney Kore'den kaçmaya çalışıyor olabileceğini öne sürülmüş, gemide ayakkabılarının bulunması ve can yeleği alması da bu iddialara gerekçe olarak gösterilmişti.

‘İNTİHAR DÜŞÜK BİR İHTİMAL’

Kıdemli sahil güvenlik görevlisi Yoon Seong-hyun, yaptığı açıklamada, öldürülen kişinin Kuzey Kore kara sularında bulunduğu sırada can yeleğini giydiğinden dolayı intihar etme girişimi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

O zamandaki gel-git akıntılarının doğal bir şekilde Kuzey Kore kara sularına sürüklenmesini son derece zorlaştıracağını ifade eden Yoon, değerlendirmesinin bölgedeki gelgit akıntısı, bir hükümet yetkilinin tekneyle adama yaptığı ziyareti, mali işlemlerinin soruşturması ve Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeye dayandığını da ekledi.

Adamın ölmeden önce kaçma isteğini Kuzey’e bildirdiğini anlatan Yoon, Kuzey Kore'nin adamın adını, yaşını, boyunu ve memleketini bildiğini gösteren istihbarat bilgilerini de daha önce yapılan iletişimin kanıtı olarak sundu.

Yoon, istihbarat bilgileriyle ilgili ayrıntı vermese de birçok uzman, Güney Kore yetkililerinin Kuzey yetkilileri arasından öldürülen kişiyle ilgili yapılan iletişiminden elde ettiği bilgilerden bahsettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Seul, Kuzey Kore’yi Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişiyi öldürmekle, cesedini de yakmakla suçlamıştı. Kuzey, öldürme olayını kabul etmişti ancak askerlerinin sadece adamın teknesini yaktığı açıklamasını yapmıştı.

‘BORCUNUN YÜZDE 80'İ KUMARDAN’

Meslektaşları da öldürülen kişinin maddi sorunlar olduğu ve iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğünü söylemişti. Sahil güvenlik yetkilileri de daha önceki açıklamalarında, 2 çocuk babası adamın toplamda 282 bin 240 dolar borcunun olduğunu, bunun yüzde 80'i de kumar borcu olduğunu açıklamıştı.

Geçen hafta meydana gelen olayda, iki taraf arasında gerginliğe yol açmıştı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in olayı 'şoke edici' olarak niteledi, bu olayın hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini vurgulayarak, orduya hazırlık durumunu artırma talimatı vermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, alışılmışın dışında, kara sularına giren görevlinin öldürülmesi nedeniyle Güney Kore'den özür dilemiş, 'Güney Kore'ye koronavirüse karşı yardım etmek yerine beklenmedik talihsiz hadise nedeniyle Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" belirtmişti.

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