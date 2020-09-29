Kuzey Kore kara sularında öldürülen kişi kumar borcu yüzünden kaçmaya çalışmış

Güney Kore hükümet yetkilisi, geçen hafta Kuzey Kore’nin kara sularına girmesinin ardından öldürülen Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

47 yaşındaki kişinin kumar borçlar yüzünden kaçmaya çalıştığını doğrulayan yetkili, olumsuz akıntıya karşı can yeleği ve kişisel yüzdürme donanımı yardımıyla yüzdüğünü, Kuzey'e iltica etme niyetinde olduğunu söyledi.

Öldürülen kişinin Kuzey Kore sularına nasıl girdiğine dair net bilgi olmamakla beraber kötüleşen maddi durumundan dolayı Güney Kore'den kaçmaya çalışıyor olabileceğini öne sürülmüş, gemide ayakkabılarının bulunması ve can yeleği alması da bu iddialara gerekçe olarak gösterilmişti.

‘İNTİHAR DÜŞÜK BİR İHTİMAL’

Kıdemli sahil güvenlik görevlisi Yoon Seong-hyun, yaptığı açıklamada, öldürülen kişinin Kuzey Kore kara sularında bulunduğu sırada can yeleğini giydiğinden dolayı intihar etme girişimi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

O zamandaki gel-git akıntılarının doğal bir şekilde Kuzey Kore kara sularına sürüklenmesini son derece zorlaştıracağını ifade eden Yoon, değerlendirmesinin bölgedeki gelgit akıntısı, bir hükümet yetkilinin tekneyle adama yaptığı ziyareti, mali işlemlerinin soruşturması ve Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeye dayandığını da ekledi.