Kuzey Kore medyası, ülkeye yönelik ağır yaptırımlar karşısında halka, "kendi kendine yeterli olma" çağrısı yaptı.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinin editoryal yazısında, Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını beklemenin "aptalca bir fantezi" olacağı değerlendirilerek, ithalata bağımlılıktan kurtulunması gerektiği belirtildi.
Kendi kendine yetebilen ve bağımsız bir ulusal ekonominin, ülkenin kalkınmasını yönlendiren ve kaderini belirleyen "sonsuz yaşam çizgisi" olarak nitelendirildiği yazıda, halka tüm yaptırımlar ve kısıtlamalar karşısında kendi kendine yetebilme, ülkenin kendi teknoloji ve kaynaklarını kullanma çağrısında bulunuldu.
"NK News"in haberine göre yazıda, "Ülkenin bağımsızlık ve kendi kendine yetebilme yönündeki düşünce yapısı, yaptırımlardan ve baskıdan daha güçlüdür." ifadesi kullanıldı.
Ülkeye yönelik yaptırımlar ve ablukaların, yalnızca "kamuoyunu olumsuz etkilemeyi ve en kötü ekonomik sıkıntıyı oluşturarak sistemi yıkmayı" amaçlamadığının kaydedildiği yazıda, "Düşmanların asıl amacı, bağımsız ekonomik yapıyı kökünden sökerek ve kalkınma potansiyelini tamamen yok ederek, ülkeyi kendilerine bağımlı ve hegemonik hırslarına ulaşmanın bir parçası haline getirmek." yorumu yapıldı.
Yazıda, "Ülkemizin gelişme yoluna bakıldığında emperyalistlerin yaptırım baskısının olmadığı bir zaman yoktur ancak son yıllarda uygulanan izolasyon ve baskı planları, çeşitliliği ve derecesi bakımından, kelimenin tam anlamıyla 'öldürücü' haldedir. Bağımlılıktan ve ithalata güvenme eğiliminden kurtulmalı ve düşünce yapımızı, herhangi bir sorunu kendi teknolojimiz ve kendi kaynaklarımızla çözecek şekilde devam ettirmeliyiz." ifadesine yer verildi.
- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede, bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.
ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.
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