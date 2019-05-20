Kuzey Kore medyası, ülkeye yönelik ağır yaptırımlar karşısında halka, "kendi kendine yeterli olma" çağrısı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinin editoryal yazısında, Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını beklemenin "aptalca bir fantezi" olacağı değerlendirilerek, ithalata bağımlılıktan kurtulunması gerektiği belirtildi.

Kendi kendine yetebilen ve bağımsız bir ulusal ekonominin, ülkenin kalkınmasını yönlendiren ve kaderini belirleyen "sonsuz yaşam çizgisi" olarak nitelendirildiği yazıda, halka tüm yaptırımlar ve kısıtlamalar karşısında kendi kendine yetebilme, ülkenin kendi teknoloji ve kaynaklarını kullanma çağrısında bulunuldu.

"NK News"in haberine göre yazıda, "Ülkenin bağımsızlık ve kendi kendine yetebilme yönündeki düşünce yapısı, yaptırımlardan ve baskıdan daha güçlüdür." ifadesi kullanıldı.

Ülkeye yönelik yaptırımlar ve ablukaların, yalnızca "kamuoyunu olumsuz etkilemeyi ve en kötü ekonomik sıkıntıyı oluşturarak sistemi yıkmayı" amaçlamadığının kaydedildiği yazıda, "Düşmanların asıl amacı, bağımsız ekonomik yapıyı kökünden sökerek ve kalkınma potansiyelini tamamen yok ederek, ülkeyi kendilerine bağımlı ve hegemonik hırslarına ulaşmanın bir parçası haline getirmek." yorumu yapıldı.