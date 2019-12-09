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Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Trump'ı "pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.

Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

Kuzey Kore'den, Twitter hesabında Pyonyang yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğu paylaşımında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki geldi.

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.

Kim, Trump'ın Kuzey Kore hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.

Kim Yong Chol, geçen yıl Washington'a giderek zirve hazırlığında ABD Başkanı Trump ile 2 defa görüşmüştü.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabında "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaşmıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

KAYNAK: AA

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